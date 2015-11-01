Ethereum Classic (ETC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ethereum Classic (ETC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ethereum Classic (ETC) Informasjon Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network. Offisiell nettside: https://ethereumclassic.org/ Teknisk dokument: https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation Blokkutforsker: https://etc.blockscout.com Kjøp ETC nå!

Ethereum Classic (ETC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ethereum Classic (ETC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.06B $ 3.06B $ 3.06B Total forsyning: $ 210.70M $ 210.70M $ 210.70M Sirkulerende forsyning: $ 153.60M $ 153.60M $ 153.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.20B $ 4.20B $ 4.20B All-time high: $ 180 $ 180 $ 180 All-Time Low: $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 Nåværende pris: $ 19.91 $ 19.91 $ 19.91 Lær mer om Ethereum Classic (ETC) pris

Ethereum Classic (ETC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ethereum Classic (ETC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETCs tokenomics, kan du utforske ETC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ETC Interessert i å legge til Ethereum Classic (ETC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ETC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ETC på MEXC nå!

Ethereum Classic (ETC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ETC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ETC nå!

ETC prisforutsigelse Vil du vite hvor ETC kan være på vei? Vår ETC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ETC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!