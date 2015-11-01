ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

NavnETC

RangeringNo.42

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0007%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)57.50%

Opplagsforsyning153,705,225.25970408

Maksimal forsyning210,700,000

Total forsyning210,700,000

Opplagsforsyning0.7294%

Utstedelsesdato2015-11-01 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.7523 USDT

All-time high176.15769168,2021-05-06

Laveste pris0.45244601368904114,2016-07-25

Offentlig blokkjedeETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Åpne posisjoner (0)
