Dagens EON Marketplace livepris er 0.003399 USD. Spor prisoppdateringer for EON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.003399
0.00%1D
EON Marketplace (EON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:16:16 (UTC+8)

EON Marketplace (EON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003399
24 timer lav
$ 0.004399
24 timer høy

$ 0.003399
$ 0.004399
--
--
0.00%

0.00%

-26.11%

-26.11%

EON Marketplace (EON) sanntidsprisen er $ 0.003399. I løpet av de siste 24 timene har EON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003399 og et toppnivå på $ 0.004399, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EON endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -26.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EON Marketplace (EON) Markedsinformasjon

--
$ 9.88
$ 339.90K
--
100,000,000
WOD

Nåværende markedsverdi på EON Marketplace er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.88. Den sirkulerende forsyningen på EON er --, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 339.90K.

EON Marketplace (EON) Prishistorikk USD

Spor prisendringene EON Marketplace for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.000829+32.25%
60 dager$ -0.000024-0.71%
90 dager$ -0.000354-9.44%
EON Marketplace Prisendring i dag

I dag registrerte EON en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

EON Marketplace 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000829 (+32.25%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

EON Marketplace 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EON en endring på $ -0.000024 (-0.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

EON Marketplace 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000354-9.44% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for EON Marketplace (EON)?

Sjekk ut EON Marketplace Prishistorikk-siden nå.

Hva er EON Marketplace (EON)

EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network.

EON Marketplace er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere EON Marketplace investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om EON Marketplace på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din EON Marketplace kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

EON Marketplace Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EON Marketplace (EON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EON Marketplace (EON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EON Marketplace.

Sjekk EON Marketplaceprisprognosen nå!

EON Marketplace (EON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EON Marketplace (EON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe EON Marketplace (EON)

Leter du etter hvordan du kjøperEON Marketplace? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe EON Marketplace på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EON til lokale valutaer

1 EON Marketplace(EON) til VND
89.444685
1 EON Marketplace(EON) til AUD
A$0.00513249
1 EON Marketplace(EON) til GBP
0.00251526
1 EON Marketplace(EON) til EUR
0.00288915
1 EON Marketplace(EON) til USD
$0.003399
1 EON Marketplace(EON) til MYR
RM0.0142758
1 EON Marketplace(EON) til TRY
0.14061663
1 EON Marketplace(EON) til JPY
¥0.499653
1 EON Marketplace(EON) til ARS
ARS$5.01325308
1 EON Marketplace(EON) til RUB
0.2838165
1 EON Marketplace(EON) til INR
0.29938392
1 EON Marketplace(EON) til IDR
Rp56.64997734
1 EON Marketplace(EON) til KRW
4.74717936
1 EON Marketplace(EON) til PHP
0.19398093
1 EON Marketplace(EON) til EGP
￡E.0.16369584
1 EON Marketplace(EON) til BRL
R$0.01808268
1 EON Marketplace(EON) til CAD
C$0.00465663
1 EON Marketplace(EON) til BDT
0.41379426
1 EON Marketplace(EON) til NGN
5.08068924
1 EON Marketplace(EON) til COP
$13.27734375
1 EON Marketplace(EON) til ZAR
R.0.05897265
1 EON Marketplace(EON) til UAH
0.14044668
1 EON Marketplace(EON) til TZS
T.Sh.8.41334076
1 EON Marketplace(EON) til VES
Bs0.554037
1 EON Marketplace(EON) til CLP
$3.246045
1 EON Marketplace(EON) til PKR
Rs0.96477216
1 EON Marketplace(EON) til KZT
1.84025259
1 EON Marketplace(EON) til THB
฿0.10822416
1 EON Marketplace(EON) til TWD
NT$0.10275177
1 EON Marketplace(EON) til AED
د.إ0.01247433
1 EON Marketplace(EON) til CHF
Fr0.00268521
1 EON Marketplace(EON) til HKD
HK$0.02641023
1 EON Marketplace(EON) til AMD
֏1.3007973
1 EON Marketplace(EON) til MAD
.د.م0.03065898
1 EON Marketplace(EON) til MXN
$0.06247362
1 EON Marketplace(EON) til SAR
ريال0.01274625
1 EON Marketplace(EON) til ETB
Br0.48799443
1 EON Marketplace(EON) til KES
KSh0.43908282
1 EON Marketplace(EON) til JOD
د.أ0.002409891
1 EON Marketplace(EON) til PLN
0.01230438
1 EON Marketplace(EON) til RON
лв0.01464969
1 EON Marketplace(EON) til SEK
kr0.0319506
1 EON Marketplace(EON) til BGN
лв0.00564234
1 EON Marketplace(EON) til HUF
Ft1.12958967
1 EON Marketplace(EON) til CZK
0.07022334
1 EON Marketplace(EON) til KWD
د.ك0.001036695
1 EON Marketplace(EON) til ILS
0.01131867
1 EON Marketplace(EON) til BOB
Bs0.02348709
1 EON Marketplace(EON) til AZN
0.0057783
1 EON Marketplace(EON) til TJS
SM0.03181464
1 EON Marketplace(EON) til GEL
0.0091773
1 EON Marketplace(EON) til AOA
Kz3.09842643
1 EON Marketplace(EON) til BHD
.د.ب0.001281423
1 EON Marketplace(EON) til BMD
$0.003399
1 EON Marketplace(EON) til DKK
kr0.02158365
1 EON Marketplace(EON) til HNL
L0.08908779
1 EON Marketplace(EON) til MUR
0.15411066
1 EON Marketplace(EON) til NAD
$0.05897265
1 EON Marketplace(EON) til NOK
kr0.03378606
1 EON Marketplace(EON) til NZD
$0.0057783
1 EON Marketplace(EON) til PAB
B/.0.003399
1 EON Marketplace(EON) til PGK
K0.01420782
1 EON Marketplace(EON) til QAR
ر.ق0.01233837
1 EON Marketplace(EON) til RSD
дин.0.3388803
1 EON Marketplace(EON) til UZS
soʻm41.96293233
1 EON Marketplace(EON) til ALL
L0.28028154
1 EON Marketplace(EON) til ANG
ƒ0.00608421
1 EON Marketplace(EON) til AWG
ƒ0.0061182
1 EON Marketplace(EON) til BBD
$0.006798
1 EON Marketplace(EON) til BAM
KM0.00564234
1 EON Marketplace(EON) til BIF
Fr10.146015
1 EON Marketplace(EON) til BND
$0.00435072
1 EON Marketplace(EON) til BSD
$0.003399
1 EON Marketplace(EON) til JMD
$0.54523359
1 EON Marketplace(EON) til KHR
13.65058794
1 EON Marketplace(EON) til KMF
Fr1.420782
1 EON Marketplace(EON) til LAK
73.89130287
1 EON Marketplace(EON) til LKR
Rs1.02812952
1 EON Marketplace(EON) til MDL
L0.0560835
1 EON Marketplace(EON) til MGA
Ar15.03979323
1 EON Marketplace(EON) til MOP
P0.02722599
1 EON Marketplace(EON) til MVR
0.0520047
1 EON Marketplace(EON) til MWK
MK5.90103789
1 EON Marketplace(EON) til MZN
MT0.2171961
1 EON Marketplace(EON) til NPR
Rs0.47898708
1 EON Marketplace(EON) til PYG
24.275658
1 EON Marketplace(EON) til RWF
Fr4.925151
1 EON Marketplace(EON) til SBD
$0.0278718
1 EON Marketplace(EON) til SCR
0.05173278
1 EON Marketplace(EON) til SRD
$0.12946791
1 EON Marketplace(EON) til SVC
$0.02974125
1 EON Marketplace(EON) til SZL
L0.05897265
1 EON Marketplace(EON) til TMT
m0.0118965
1 EON Marketplace(EON) til TND
د.ت0.00989109
1 EON Marketplace(EON) til TTD
$0.02301123
1 EON Marketplace(EON) til UGX
Sh11.923692
1 EON Marketplace(EON) til XAF
Fr1.896642
1 EON Marketplace(EON) til XCD
$0.0091773
1 EON Marketplace(EON) til XOF
Fr1.896642
1 EON Marketplace(EON) til XPF
Fr0.343299
1 EON Marketplace(EON) til BWP
P0.04527468
1 EON Marketplace(EON) til BZD
$0.00683199
1 EON Marketplace(EON) til CVE
$0.31875822
1 EON Marketplace(EON) til DJF
Fr0.605022
1 EON Marketplace(EON) til DOP
$0.21080598
1 EON Marketplace(EON) til DZD
د.ج0.44044242
1 EON Marketplace(EON) til FJD
$0.00764775
1 EON Marketplace(EON) til GNF
Fr29.554305
1 EON Marketplace(EON) til GTQ
Q0.02603634
1 EON Marketplace(EON) til GYD
$0.71137671
1 EON Marketplace(EON) til ISK
kr0.411279

EON Marketplace Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av EON Marketplace, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell EON Marketplace nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om EON Marketplace

Hvor mye er EON Marketplace (EON) verdt i dag?
Live EON prisen i USD er 0.003399 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EON til USD er $ 0.003399. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EON Marketplace?
Markedsverdien for EON er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EON?
Den sirkulerende forsyningen av EON er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEON ?
EON oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EON?
EON så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til EON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EON er $ 9.88 USD.
Vil EON gå høyere i år?
EON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:16:16 (UTC+8)

EON Marketplace (EON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

