EON Marketplace (EON) Informasjon EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network. Offisiell nettside: https://eonchain.xyz Teknisk dokument: https://eon-marketplace.gitbook.io/eon-documentation Blokkutforsker: https://explorer.wodrpc.org/#/token/0x31ce96ae990c374a567b3df38ee4c1d27e630f8c Kjøp EON nå!

EON Marketplace (EON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EON Marketplace (EON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 439.90K $ 439.90K $ 439.90K All-time high: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.004399 $ 0.004399 $ 0.004399 Lær mer om EON Marketplace (EON) pris

EON Marketplace (EON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EON Marketplace (EON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EONs tokenomics, kan du utforske EON tokenets livepris!

EON Marketplace (EON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EON nå!

EON prisforutsigelse Vil du vite hvor EON kan være på vei? Vår EON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EON tokenets prisforutsigelse nå!

