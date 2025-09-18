Dagens Carbon Browser livepris er 0.00295 USD. Spor prisoppdateringer for CSIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CSIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Carbon Browser livepris er 0.00295 USD. Spor prisoppdateringer for CSIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CSIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CSIX

CSIX Prisinformasjon

CSIX teknisk dokument

CSIX Offisiell nettside

CSIX tokenomics

CSIX Prisprognose

CSIX-historikk

CSIX Kjøpeguide

CSIX-til-fiat-valutakonverter

CSIX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Carbon Browser Logo

Carbon Browser Pris(CSIX)

1 CSIX til USD livepris:

$0.00295
$0.00295$0.00295
+1.13%1D
USD
Carbon Browser (CSIX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:59:06 (UTC+8)

Carbon Browser (CSIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002876
$ 0.002876$ 0.002876
24 timer lav
$ 0.003069
$ 0.003069$ 0.003069
24 timer høy

$ 0.002876
$ 0.002876$ 0.002876

$ 0.003069
$ 0.003069$ 0.003069

$ 0.43147586530127835
$ 0.43147586530127835$ 0.43147586530127835

$ 0.002813122353859727
$ 0.002813122353859727$ 0.002813122353859727

+0.85%

+1.13%

-4.97%

-4.97%

Carbon Browser (CSIX) sanntidsprisen er $ 0.00295. I løpet av de siste 24 timene har CSIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002876 og et toppnivå på $ 0.003069, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CSIX er $ 0.43147586530127835, mens den rekordlave prisen er $ 0.002813122353859727.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CSIX endret seg med +0.85% i løpet av den siste timen, +1.13% over 24 timer og -4.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Carbon Browser (CSIX) Markedsinformasjon

No.2158

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 42.95K
$ 42.95K$ 42.95K

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

396.59M
396.59M 396.59M

939,599,261.3839558
939,599,261.3839558 939,599,261.3839558

BSC

Nåværende markedsverdi på Carbon Browser er $ 1.17M, med et 24-timers handelsvolum på $ 42.95K. Den sirkulerende forsyningen på CSIX er 396.59M, med en total tilgang på 939599261.3839558. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.77M.

Carbon Browser (CSIX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Carbon Browser for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00003296+1.13%
30 dager$ -0.00054-15.48%
60 dager$ -0.00103-25.88%
90 dager$ -0.00117-28.40%
Carbon Browser Prisendring i dag

I dag registrerte CSIX en endring på $ +0.00003296 (+1.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Carbon Browser 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00054 (-15.48%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Carbon Browser 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CSIX en endring på $ -0.00103 (-25.88%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Carbon Browser 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00117-28.40% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Carbon Browser (CSIX)?

Sjekk ut Carbon Browser Prishistorikk-siden nå.

Hva er Carbon Browser (CSIX)

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Carbon Browser er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Carbon Browser investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CSIX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Carbon Browser på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Carbon Browser kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Carbon Browser Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Carbon Browser (CSIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Carbon Browser (CSIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Carbon Browser.

Sjekk Carbon Browserprisprognosen nå!

Carbon Browser (CSIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Carbon Browser (CSIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CSIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Carbon Browser (CSIX)

Leter du etter hvordan du kjøperCarbon Browser? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Carbon Browser på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CSIX til lokale valutaer

1 Carbon Browser(CSIX) til VND
77.62925
1 Carbon Browser(CSIX) til AUD
A$0.0044545
1 Carbon Browser(CSIX) til GBP
0.002183
1 Carbon Browser(CSIX) til EUR
0.0025075
1 Carbon Browser(CSIX) til USD
$0.00295
1 Carbon Browser(CSIX) til MYR
RM0.01239
1 Carbon Browser(CSIX) til TRY
0.1220415
1 Carbon Browser(CSIX) til JPY
¥0.43365
1 Carbon Browser(CSIX) til ARS
ARS$4.351014
1 Carbon Browser(CSIX) til RUB
0.24544
1 Carbon Browser(CSIX) til INR
0.259895
1 Carbon Browser(CSIX) til IDR
Rp49.166647
1 Carbon Browser(CSIX) til KRW
4.120088
1 Carbon Browser(CSIX) til PHP
0.168327
1 Carbon Browser(CSIX) til EGP
￡E.0.142072
1 Carbon Browser(CSIX) til BRL
R$0.015694
1 Carbon Browser(CSIX) til CAD
C$0.0040415
1 Carbon Browser(CSIX) til BDT
0.359133
1 Carbon Browser(CSIX) til NGN
4.409542
1 Carbon Browser(CSIX) til COP
$11.4785975
1 Carbon Browser(CSIX) til ZAR
R.0.0511825
1 Carbon Browser(CSIX) til UAH
0.121894
1 Carbon Browser(CSIX) til TZS
T.Sh.7.301958
1 Carbon Browser(CSIX) til VES
Bs0.48085
1 Carbon Browser(CSIX) til CLP
$2.81725
1 Carbon Browser(CSIX) til PKR
Rs0.837328
1 Carbon Browser(CSIX) til KZT
1.5971595
1 Carbon Browser(CSIX) til THB
฿0.093928
1 Carbon Browser(CSIX) til TWD
NT$0.0891195
1 Carbon Browser(CSIX) til AED
د.إ0.0108265
1 Carbon Browser(CSIX) til CHF
Fr0.0023305
1 Carbon Browser(CSIX) til HKD
HK$0.0229215
1 Carbon Browser(CSIX) til AMD
֏1.128965
1 Carbon Browser(CSIX) til MAD
.د.م0.026609
1 Carbon Browser(CSIX) til MXN
$0.0541915
1 Carbon Browser(CSIX) til SAR
ريال0.0110625
1 Carbon Browser(CSIX) til ETB
Br0.4235315
1 Carbon Browser(CSIX) til KES
KSh0.381081
1 Carbon Browser(CSIX) til JOD
د.أ0.00209155
1 Carbon Browser(CSIX) til PLN
0.010679
1 Carbon Browser(CSIX) til RON
лв0.0127145
1 Carbon Browser(CSIX) til SEK
kr0.0277005
1 Carbon Browser(CSIX) til BGN
лв0.004897
1 Carbon Browser(CSIX) til HUF
Ft0.9794
1 Carbon Browser(CSIX) til CZK
0.060888
1 Carbon Browser(CSIX) til KWD
د.ك0.00089975
1 Carbon Browser(CSIX) til ILS
0.0098235
1 Carbon Browser(CSIX) til BOB
Bs0.0203845
1 Carbon Browser(CSIX) til AZN
0.005015
1 Carbon Browser(CSIX) til TJS
SM0.027612
1 Carbon Browser(CSIX) til GEL
0.007965
1 Carbon Browser(CSIX) til AOA
Kz2.6891315
1 Carbon Browser(CSIX) til BHD
.د.ب0.00111215
1 Carbon Browser(CSIX) til BMD
$0.00295
1 Carbon Browser(CSIX) til DKK
kr0.018703
1 Carbon Browser(CSIX) til HNL
L0.0773195
1 Carbon Browser(CSIX) til MUR
0.133753
1 Carbon Browser(CSIX) til NAD
$0.0511825
1 Carbon Browser(CSIX) til NOK
kr0.0292935
1 Carbon Browser(CSIX) til NZD
$0.005015
1 Carbon Browser(CSIX) til PAB
B/.0.00295
1 Carbon Browser(CSIX) til PGK
K0.012331
1 Carbon Browser(CSIX) til QAR
ر.ق0.0107085
1 Carbon Browser(CSIX) til RSD
дин.0.2937315
1 Carbon Browser(CSIX) til UZS
soʻm36.4197265
1 Carbon Browser(CSIX) til ALL
L0.243257
1 Carbon Browser(CSIX) til ANG
ƒ0.0052805
1 Carbon Browser(CSIX) til AWG
ƒ0.00531
1 Carbon Browser(CSIX) til BBD
$0.0059
1 Carbon Browser(CSIX) til BAM
KM0.004897
1 Carbon Browser(CSIX) til BIF
Fr8.80575
1 Carbon Browser(CSIX) til BND
$0.003776
1 Carbon Browser(CSIX) til BSD
$0.00295
1 Carbon Browser(CSIX) til JMD
$0.4732095
1 Carbon Browser(CSIX) til KHR
11.847377
1 Carbon Browser(CSIX) til KMF
Fr1.2331
1 Carbon Browser(CSIX) til LAK
64.1304335
1 Carbon Browser(CSIX) til LKR
Rs0.892316
1 Carbon Browser(CSIX) til MDL
L0.048675
1 Carbon Browser(CSIX) til MGA
Ar13.0530715
1 Carbon Browser(CSIX) til MOP
P0.0236295
1 Carbon Browser(CSIX) til MVR
0.045135
1 Carbon Browser(CSIX) til MWK
MK5.1215245
1 Carbon Browser(CSIX) til MZN
MT0.188505
1 Carbon Browser(CSIX) til NPR
Rs0.415714
1 Carbon Browser(CSIX) til PYG
21.0689
1 Carbon Browser(CSIX) til RWF
Fr4.27455
1 Carbon Browser(CSIX) til SBD
$0.02419
1 Carbon Browser(CSIX) til SCR
0.044899
1 Carbon Browser(CSIX) til SRD
$0.1123655
1 Carbon Browser(CSIX) til SVC
$0.0258125
1 Carbon Browser(CSIX) til SZL
L0.0511825
1 Carbon Browser(CSIX) til TMT
m0.010325
1 Carbon Browser(CSIX) til TND
د.ت0.0085845
1 Carbon Browser(CSIX) til TTD
$0.0199715
1 Carbon Browser(CSIX) til UGX
Sh10.3486
1 Carbon Browser(CSIX) til XAF
Fr1.64315
1 Carbon Browser(CSIX) til XCD
$0.007965
1 Carbon Browser(CSIX) til XOF
Fr1.64315
1 Carbon Browser(CSIX) til XPF
Fr0.29795
1 Carbon Browser(CSIX) til BWP
P0.039294
1 Carbon Browser(CSIX) til BZD
$0.0059295
1 Carbon Browser(CSIX) til CVE
$0.276651
1 Carbon Browser(CSIX) til DJF
Fr0.5251
1 Carbon Browser(CSIX) til DOP
$0.182959
1 Carbon Browser(CSIX) til DZD
د.ج0.382025
1 Carbon Browser(CSIX) til FJD
$0.0066375
1 Carbon Browser(CSIX) til GNF
Fr25.65025
1 Carbon Browser(CSIX) til GTQ
Q0.022597
1 Carbon Browser(CSIX) til GYD
$0.6174055
1 Carbon Browser(CSIX) til ISK
kr0.35695

Carbon Browser Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Carbon Browser, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Carbon Browser nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Carbon Browser

Hvor mye er Carbon Browser (CSIX) verdt i dag?
Live CSIX prisen i USD er 0.00295 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CSIX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CSIX til USD er $ 0.00295. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Carbon Browser?
Markedsverdien for CSIX er $ 1.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CSIX?
Den sirkulerende forsyningen av CSIX er 396.59M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCSIX ?
CSIX oppnådde en ATH-pris på 0.43147586530127835 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CSIX?
CSIX så en ATL-pris på 0.002813122353859727 USD.
Hva er handelsvolumet til CSIX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CSIX er $ 42.95K USD.
Vil CSIX gå høyere i år?
CSIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CSIX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:59:06 (UTC+8)

Carbon Browser (CSIX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CSIX-til-USD-kalkulator

Beløp

CSIX
CSIX
USD
USD

1 CSIX = 0.00295 USD

Handle CSIX

CSIXUSDT
$0.00295
$0.00295$0.00295
+1.13%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker