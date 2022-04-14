Carbon Browser (CSIX) tokenomics
Carbon Browser (CSIX) Informasjon
Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.
Carbon Browser (CSIX) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Carbon Browser (CSIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Carbon Browser (CSIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Carbon Browser (CSIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet CSIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange CSIX tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår CSIXs tokenomics, kan du utforske CSIX tokenets livepris!
Hvordan kjøpe CSIX
Interessert i å legge til Carbon Browser (CSIX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CSIX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.
Carbon Browser (CSIX) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til CSIX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
CSIX prisforutsigelse
Vil du vite hvor CSIX kan være på vei? Vår CSIX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
