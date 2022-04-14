Carbon Browser (CSIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Carbon Browser (CSIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Carbon Browser (CSIX) Informasjon Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. Offisiell nettside: https://carbon.website/ Teknisk dokument: https://carbon.website/whitepaper/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 Kjøp CSIX nå!

Carbon Browser (CSIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Carbon Browser (CSIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Total forsyning: $ 939.60M $ 939.60M $ 939.60M Sirkulerende forsyning: $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M All-time high: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 All-Time Low: $ 0.002813122353859727 $ 0.002813122353859727 $ 0.002813122353859727 Nåværende pris: $ 0.002747 $ 0.002747 $ 0.002747 Lær mer om Carbon Browser (CSIX) pris

Carbon Browser (CSIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Carbon Browser (CSIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CSIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CSIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CSIXs tokenomics, kan du utforske CSIX tokenets livepris!

Carbon Browser (CSIX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CSIX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CSIX nå!

CSIX prisforutsigelse Vil du vite hvor CSIX kan være på vei? Vår CSIX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CSIX tokenets prisforutsigelse nå!

