Dagens Ribbita by Virtuals livepris er 0.21212 USD. Spor prisoppdateringer for TIBBIR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TIBBIR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ribbita by Virtuals livepris er 0.21212 USD. Spor prisoppdateringer for TIBBIR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TIBBIR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TIBBIR

TIBBIR Prisinformasjon

TIBBIR Offisiell nettside

TIBBIR tokenomics

TIBBIR Prisprognose

TIBBIR-historikk

TIBBIR Kjøpeguide

TIBBIR-til-fiat-valutakonverter

TIBBIR Spot

TIBBIR USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Ribbita by Virtuals Logo

Ribbita by Virtuals Pris(TIBBIR)

1 TIBBIR til USD livepris:

$0.21202
$0.21202$0.21202
+0.82%1D
USD
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:00:12 (UTC+8)

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.20918
$ 0.20918$ 0.20918
24 timer lav
$ 0.23986
$ 0.23986$ 0.23986
24 timer høy

$ 0.20918
$ 0.20918$ 0.20918

$ 0.23986
$ 0.23986$ 0.23986

$ 0.2554490492623147
$ 0.2554490492623147$ 0.2554490492623147

$ 0.000642086703739138
$ 0.000642086703739138$ 0.000642086703739138

+0.80%

+0.82%

+3.59%

+3.59%

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) sanntidsprisen er $ 0.21212. I løpet av de siste 24 timene har TIBBIR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.20918 og et toppnivå på $ 0.23986, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TIBBIR er $ 0.2554490492623147, mens den rekordlave prisen er $ 0.000642086703739138.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TIBBIR endret seg med +0.80% i løpet av den siste timen, +0.82% over 24 timer og +3.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Markedsinformasjon

No.233

$ 212.12M
$ 212.12M$ 212.12M

$ 121.83K
$ 121.83K$ 121.83K

$ 212.12M
$ 212.12M$ 212.12M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på Ribbita by Virtuals er $ 212.12M, med et 24-timers handelsvolum på $ 121.83K. Den sirkulerende forsyningen på TIBBIR er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 212.12M.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ribbita by Virtuals for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0017244+0.82%
30 dager$ +0.02729+14.76%
60 dager$ +0.1205+131.52%
90 dager$ +0.13412+171.94%
Ribbita by Virtuals Prisendring i dag

I dag registrerte TIBBIR en endring på $ +0.0017244 (+0.82%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ribbita by Virtuals 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.02729 (+14.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ribbita by Virtuals 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TIBBIR en endring på $ +0.1205 (+131.52%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ribbita by Virtuals 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.13412+171.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ribbita by Virtuals (TIBBIR)?

Sjekk ut Ribbita by Virtuals Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Ribbita by Virtuals er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ribbita by Virtuals investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TIBBIR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ribbita by Virtuals på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ribbita by Virtuals kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ribbita by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ribbita by Virtuals (TIBBIR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ribbita by Virtuals (TIBBIR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ribbita by Virtuals.

Sjekk Ribbita by Virtualsprisprognosen nå!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ribbita by Virtuals (TIBBIR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TIBBIR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Leter du etter hvordan du kjøperRibbita by Virtuals? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ribbita by Virtuals på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TIBBIR til lokale valutaer

1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til VND
5,581.9378
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til AUD
A$0.3203012
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til GBP
0.1569688
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til EUR
0.180302
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til USD
$0.21212
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til MYR
RM0.890904
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til TRY
8.7754044
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til JPY
¥31.18164
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til ARS
ARS$312.8600304
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til RUB
17.71202
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til INR
18.6856508
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til IDR
Rp3,535.3319192
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til KRW
296.2552768
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til PHP
12.1078096
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til EGP
￡E.10.213578
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BRL
R$1.1284784
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til CAD
C$0.2906044
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BDT
25.8234888
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til NGN
317.0684912
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til COP
$828.59375
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til ZAR
R.3.680282
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til UAH
8.7647984
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til TZS
T.Sh.525.0479088
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til VES
Bs34.57556
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til CLP
$202.5746
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til PKR
Rs60.2081408
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til KZT
114.8438892
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til THB
฿6.7539008
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til TWD
NT$6.4123876
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til AED
د.إ0.7784804
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til CHF
Fr0.1675748
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til HKD
HK$1.6481724
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til AMD
֏81.178324
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til MAD
.د.م1.9133224
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til MXN
$3.9051292
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til SAR
ريال0.79545
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til ETB
Br30.4540684
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til KES
KSh27.4016616
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til JOD
د.أ0.15039308
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til PLN
0.7678744
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til RON
лв0.9163584
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til SEK
kr1.9960492
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BGN
лв0.3521192
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til HUF
Ft70.540506
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til CZK
4.3845204
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til KWD
د.ك0.0646966
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til ILS
0.7063596
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BOB
Bs1.4657492
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til AZN
0.360604
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til TJS
SM1.9854432
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til GEL
0.572724
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til AOA
Kz193.3622284
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BHD
.د.ب0.07996924
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BMD
$0.21212
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til DKK
kr1.346962
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til HNL
L5.5596652
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til MUR
9.6175208
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til NAD
$3.680282
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til NOK
kr2.1084728
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til NZD
$0.360604
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til PAB
B/.0.21212
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til PGK
K0.8866616
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til QAR
ر.ق0.7699956
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til RSD
дин.21.1610912
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til UZS
soʻm2,618.7635204
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til ALL
L17.4914152
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til ANG
ƒ0.3796948
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til AWG
ƒ0.381816
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BBD
$0.42424
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BAM
KM0.3521192
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BIF
Fr633.1782
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BND
$0.2715136
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BSD
$0.21212
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til JMD
$34.0261692
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til KHR
851.8866472
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til KMF
Fr88.66616
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til LAK
4,611.3042556
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til LKR
Rs64.1620576
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til MDL
L3.49998
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til MGA
Ar938.5822124
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til MOP
P1.6990812
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til MVR
3.245436
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til MWK
MK368.2636532
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til MZN
MT13.554468
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til NPR
Rs29.8919504
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til PYG
1,514.96104
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til RWF
Fr307.36188
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til SBD
$1.739384
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til SCR
3.2284664
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til SRD
$8.0796508
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til SVC
$1.85605
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til SZL
L3.680282
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til TMT
m0.74242
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til TND
د.ت0.6172692
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til TTD
$1.4360524
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til UGX
Sh744.11696
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til XAF
Fr118.36296
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til XCD
$0.572724
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til XOF
Fr118.36296
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til XPF
Fr21.42412
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BWP
P2.8254384
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til BZD
$0.4263612
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til CVE
$19.8926136
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til DJF
Fr37.75736
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til DOP
$13.1556824
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til DZD
د.ج27.4865096
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til FJD
$0.47727
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til GNF
Fr1,844.3834
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til GTQ
Q1.6248392
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til GYD
$44.3945948
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) til ISK
kr25.66652

Ribbita by Virtuals Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ribbita by Virtuals, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Ribbita by Virtuals nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ribbita by Virtuals

Hvor mye er Ribbita by Virtuals (TIBBIR) verdt i dag?
Live TIBBIR prisen i USD er 0.21212 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TIBBIR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TIBBIR til USD er $ 0.21212. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ribbita by Virtuals?
Markedsverdien for TIBBIR er $ 212.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TIBBIR?
Den sirkulerende forsyningen av TIBBIR er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTIBBIR ?
TIBBIR oppnådde en ATH-pris på 0.2554490492623147 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TIBBIR?
TIBBIR så en ATL-pris på 0.000642086703739138 USD.
Hva er handelsvolumet til TIBBIR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TIBBIR er $ 121.83K USD.
Vil TIBBIR gå høyere i år?
TIBBIR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TIBBIR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:00:12 (UTC+8)

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

TIBBIR-til-USD-kalkulator

Beløp

TIBBIR
TIBBIR
USD
USD

1 TIBBIR = 0.21212 USD

Handle TIBBIR

TIBBIRUSDT
$0.21202
$0.21202$0.21202
+0.79%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker