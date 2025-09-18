Dagens Solar livepris er 0.1727 USD. Spor prisoppdateringer for SXP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SXP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Solar livepris er 0.1727 USD. Spor prisoppdateringer for SXP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SXP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SXP

SXP Prisinformasjon

SXP teknisk dokument

SXP Offisiell nettside

SXP tokenomics

SXP Prisprognose

SXP-historikk

SXP Kjøpeguide

SXP-til-fiat-valutakonverter

SXP Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Solar Logo

Solar Pris(SXP)

1 SXP til USD livepris:

$0.1727
$0.1727$0.1727
-2.97%1D
USD
Solar (SXP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:42:01 (UTC+8)

Solar (SXP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1714
$ 0.1714$ 0.1714
24 timer lav
$ 0.1804
$ 0.1804$ 0.1804
24 timer høy

$ 0.1714
$ 0.1714$ 0.1714

$ 0.1804
$ 0.1804$ 0.1804

$ 5.85616141
$ 5.85616141$ 5.85616141

$ 0.14360286304862213
$ 0.14360286304862213$ 0.14360286304862213

-0.41%

-2.97%

-3.09%

-3.09%

Solar (SXP) sanntidsprisen er $ 0.1727. I løpet av de siste 24 timene har SXP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1714 og et toppnivå på $ 0.1804, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SXP er $ 5.85616141, mens den rekordlave prisen er $ 0.14360286304862213.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SXP endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -2.97% over 24 timer og -3.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solar (SXP) Markedsinformasjon

No.347

$ 113.32M
$ 113.32M$ 113.32M

$ 442.48K
$ 442.48K$ 442.48K

$ 113.32M
$ 113.32M$ 113.32M

656.14M
656.14M 656.14M

656,142,222.0165709
656,142,222.0165709 656,142,222.0165709

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

NONE

Nåværende markedsverdi på Solar er $ 113.32M, med et 24-timers handelsvolum på $ 442.48K. Den sirkulerende forsyningen på SXP er 656.14M, med en total tilgang på 656142222.0165709. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 113.32M.

Solar (SXP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Solar for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.005286-2.97%
30 dager$ -0.0031-1.77%
60 dager$ -0.052-23.15%
90 dager$ +0.0029+1.70%
Solar Prisendring i dag

I dag registrerte SXP en endring på $ -0.005286 (-2.97%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Solar 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0031 (-1.77%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Solar 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SXP en endring på $ -0.052 (-23.15%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Solar 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0029+1.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Solar (SXP)?

Sjekk ut Solar Prishistorikk-siden nå.

Hva er Solar (SXP)

Solar is an enterprise-level blockchain ecosystem powered by open-source developers and community participation.

Solar er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Solar investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SXP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Solar på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Solar kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Solar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solar (SXP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solar (SXP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solar.

Sjekk Solarprisprognosen nå!

Solar (SXP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solar (SXP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SXP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Solar (SXP)

Leter du etter hvordan du kjøperSolar? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Solar på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SXP til lokale valutaer

1 Solar(SXP) til VND
4,544.6005
1 Solar(SXP) til AUD
A$0.260777
1 Solar(SXP) til GBP
0.127798
1 Solar(SXP) til EUR
0.146795
1 Solar(SXP) til USD
$0.1727
1 Solar(SXP) til MYR
RM0.72534
1 Solar(SXP) til TRY
7.144599
1 Solar(SXP) til JPY
¥25.3869
1 Solar(SXP) til ARS
ARS$254.718684
1 Solar(SXP) til RUB
14.366913
1 Solar(SXP) til INR
15.213143
1 Solar(SXP) til IDR
Rp2,878.332182
1 Solar(SXP) til KRW
241.53822
1 Solar(SXP) til PHP
9.855989
1 Solar(SXP) til EGP
￡E.8.317232
1 Solar(SXP) til BRL
R$0.918764
1 Solar(SXP) til CAD
C$0.236599
1 Solar(SXP) til BDT
21.024498
1 Solar(SXP) til NGN
258.145052
1 Solar(SXP) til COP
$674.609375
1 Solar(SXP) til ZAR
R.2.994618
1 Solar(SXP) til UAH
7.135964
1 Solar(SXP) til TZS
T.Sh.427.473948
1 Solar(SXP) til VES
Bs28.1501
1 Solar(SXP) til CLP
$164.9285
1 Solar(SXP) til PKR
Rs49.019168
1 Solar(SXP) til KZT
93.501507
1 Solar(SXP) til THB
฿5.502222
1 Solar(SXP) til TWD
NT$5.220721
1 Solar(SXP) til AED
د.إ0.633809
1 Solar(SXP) til CHF
Fr0.136433
1 Solar(SXP) til HKD
HK$1.341879
1 Solar(SXP) til AMD
֏66.09229
1 Solar(SXP) til MAD
.د.م1.557754
1 Solar(SXP) til MXN
$3.172499
1 Solar(SXP) til SAR
ريال0.647625
1 Solar(SXP) til ETB
Br24.794539
1 Solar(SXP) til KES
KSh22.309386
1 Solar(SXP) til JOD
د.أ0.1224443
1 Solar(SXP) til PLN
0.626901
1 Solar(SXP) til RON
лв0.746064
1 Solar(SXP) til SEK
kr1.625107
1 Solar(SXP) til BGN
лв0.286682
1 Solar(SXP) til HUF
Ft57.412388
1 Solar(SXP) til CZK
3.569709
1 Solar(SXP) til KWD
د.ك0.0526735
1 Solar(SXP) til ILS
0.575091
1 Solar(SXP) til BOB
Bs1.193357
1 Solar(SXP) til AZN
0.29359
1 Solar(SXP) til TJS
SM1.616472
1 Solar(SXP) til GEL
0.46629
1 Solar(SXP) til AOA
Kz157.428139
1 Solar(SXP) til BHD
.د.ب0.0651079
1 Solar(SXP) til BMD
$0.1727
1 Solar(SXP) til DKK
kr1.096645
1 Solar(SXP) til HNL
L4.526467
1 Solar(SXP) til MUR
7.830218
1 Solar(SXP) til NAD
$2.996345
1 Solar(SXP) til NOK
kr1.716638
1 Solar(SXP) til NZD
$0.29359
1 Solar(SXP) til PAB
B/.0.1727
1 Solar(SXP) til PGK
K0.721886
1 Solar(SXP) til QAR
ر.ق0.626901
1 Solar(SXP) til RSD
дин.17.225098
1 Solar(SXP) til UZS
soʻm2,132.097209
1 Solar(SXP) til ALL
L14.240842
1 Solar(SXP) til ANG
ƒ0.309133
1 Solar(SXP) til AWG
ƒ0.31086
1 Solar(SXP) til BBD
$0.3454
1 Solar(SXP) til BAM
KM0.286682
1 Solar(SXP) til BIF
Fr515.5095
1 Solar(SXP) til BND
$0.221056
1 Solar(SXP) til BSD
$0.1727
1 Solar(SXP) til JMD
$27.702807
1 Solar(SXP) til KHR
693.573562
1 Solar(SXP) til KMF
Fr72.1886
1 Solar(SXP) til LAK
3,754.347751
1 Solar(SXP) til LKR
Rs52.238296
1 Solar(SXP) til MDL
L2.84955
1 Solar(SXP) til MGA
Ar764.157779
1 Solar(SXP) til MOP
P1.383327
1 Solar(SXP) til MVR
2.64231
1 Solar(SXP) til MWK
MK299.826197
1 Solar(SXP) til MZN
MT11.03553
1 Solar(SXP) til NPR
Rs24.336884
1 Solar(SXP) til PYG
1,233.4234
1 Solar(SXP) til RWF
Fr250.2423
1 Solar(SXP) til SBD
$1.41614
1 Solar(SXP) til SCR
2.628494
1 Solar(SXP) til SRD
$6.578143
1 Solar(SXP) til SVC
$1.511125
1 Solar(SXP) til SZL
L2.996345
1 Solar(SXP) til TMT
m0.60445
1 Solar(SXP) til TND
د.ت0.502557
1 Solar(SXP) til TTD
$1.169179
1 Solar(SXP) til UGX
Sh605.8316
1 Solar(SXP) til XAF
Fr96.3666
1 Solar(SXP) til XCD
$0.46629
1 Solar(SXP) til XOF
Fr96.3666
1 Solar(SXP) til XPF
Fr17.4427
1 Solar(SXP) til BWP
P2.300364
1 Solar(SXP) til BZD
$0.347127
1 Solar(SXP) til CVE
$16.195806
1 Solar(SXP) til DJF
Fr30.7406
1 Solar(SXP) til DOP
$10.710854
1 Solar(SXP) til DZD
د.ج22.375012
1 Solar(SXP) til FJD
$0.388575
1 Solar(SXP) til GNF
Fr1,501.6265
1 Solar(SXP) til GTQ
Q1.322882
1 Solar(SXP) til GYD
$36.144383
1 Solar(SXP) til ISK
kr20.8967

Solar Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Solar, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Solar nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Solar

Hvor mye er Solar (SXP) verdt i dag?
Live SXP prisen i USD er 0.1727 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SXP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SXP til USD er $ 0.1727. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solar?
Markedsverdien for SXP er $ 113.32M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SXP?
Den sirkulerende forsyningen av SXP er 656.14M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSXP ?
SXP oppnådde en ATH-pris på 5.85616141 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SXP?
SXP så en ATL-pris på 0.14360286304862213 USD.
Hva er handelsvolumet til SXP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SXP er $ 442.48K USD.
Vil SXP gå høyere i år?
SXP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SXP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:42:01 (UTC+8)

Solar (SXP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SXP-til-USD-kalkulator

Beløp

SXP
SXP
USD
USD

1 SXP = 0.1727 USD

Handle SXP

SXPUSDT
$0.1727
$0.1727$0.1727
-3.03%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker