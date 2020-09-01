Hva er Cypherium (CPH)

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Cypherium er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cypherium investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



Cypherium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cypherium (CPH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cypherium (CPH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cypherium.

Sjekk Cypheriumprisprognosen nå!

Cypherium (CPH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cypherium (CPH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CPH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cypherium (CPH)

Leter du etter hvordan du kjøperCypherium? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cypherium på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Cypherium Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cypherium, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Cypherium Hvor mye er Cypherium (CPH) verdt i dag? Live CPH prisen i USD er 0.005618 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CPH-til-USD-pris? $ 0.005618 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CPH til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Cypherium? Markedsverdien for CPH er $ 2.15M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CPH? Den sirkulerende forsyningen av CPH er 382.95M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCPH ? CPH oppnådde en ATH-pris på 0.19854994089735145 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CPH? CPH så en ATL-pris på 0.002529181439634382 USD . Hva er handelsvolumet til CPH? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CPH er $ 58.59K USD . Vil CPH gå høyere i år? CPH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CPH prisprognosen for en mer grundig analyse.

Cypherium (CPH) Viktige bransjeoppdateringer

