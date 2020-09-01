Cypherium (CPH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cypherium (CPH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cypherium (CPH) Informasjon CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated. Offisiell nettside: https://www.cypherium.io/ Teknisk dokument: https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/ Blokkutforsker: https://cypherium.tryethernal.com/ Kjøp CPH nå!

Cypherium (CPH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cypherium (CPH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Total forsyning: $ 6.83B $ 6.83B $ 6.83B Sirkulerende forsyning: $ 382.95M $ 382.95M $ 382.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.40M $ 46.40M $ 46.40M All-time high: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 All-Time Low: $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 Nåværende pris: $ 0.005506 $ 0.005506 $ 0.005506 Lær mer om Cypherium (CPH) pris

Cypherium (CPH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cypherium (CPH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CPH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CPH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CPHs tokenomics, kan du utforske CPH tokenets livepris!

Cypherium (CPH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CPH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CPH nå!

CPH prisforutsigelse Vil du vite hvor CPH kan være på vei? Vår CPH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CPH tokenets prisforutsigelse nå!

