Dagens Haedal Protocol livepris er 0.1545 USD. Spor prisoppdateringer for HAEDAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HAEDAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Haedal Protocol Pris(HAEDAL)

$0.15457
$0.15457
+0.07%1D
Haedal Protocol (HAEDAL) Live prisdiagram
Haedal Protocol (HAEDAL) Prisinformasjon (USD)

$ 0.15227
$ 0.15227$ 0.15227
$ 0.17231
$ 0.17231$ 0.17231
$ 0.15227
$ 0.15227$ 0.15227

$ 0.17231
$ 0.17231$ 0.17231

$ 0.3030852003927108
$ 0.3030852003927108$ 0.3030852003927108

$ 0.08154305381497716
$ 0.08154305381497716$ 0.08154305381497716

Haedal Protocol (HAEDAL) sanntidsprisen er $ 0.1545. I løpet av de siste 24 timene har HAEDAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.15227 og et toppnivå på $ 0.17231, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAEDAL er $ 0.3030852003927108, mens den rekordlave prisen er $ 0.08154305381497716.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAEDAL endret seg med -0.69% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og +5.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Haedal Protocol (HAEDAL) Markedsinformasjon

$ 35.54M
$ 35.54M$ 35.54M

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

$ 154.50M
$ 154.50M$ 154.50M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

Nåværende markedsverdi på Haedal Protocol er $ 35.54M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.97M. Den sirkulerende forsyningen på HAEDAL er 230.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 154.50M.

Haedal Protocol (HAEDAL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Haedal Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001081+0.07%
30 dager$ +0.02704+21.21%
60 dager$ -0.01701-9.92%
90 dager$ +0.04053+35.56%
Haedal Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte HAEDAL en endring på $ +0.0001081 (+0.07%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Haedal Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.02704 (+21.21%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Haedal Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HAEDAL en endring på $ -0.01701 (-9.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Haedal Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.04053+35.56% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Haedal Protocol (HAEDAL)?

Sjekk ut Haedal Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Haedal Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Haedal Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk HAEDAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Haedal Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Haedal Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Haedal Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Haedal Protocol (HAEDAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Haedal Protocol (HAEDAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Haedal Protocol.

Sjekk Haedal Protocolprisprognosen nå!

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Haedal Protocol (HAEDAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HAEDAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Haedal Protocol (HAEDAL)

Leter du etter hvordan du kjøperHaedal Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Haedal Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HAEDAL til lokale valutaer

1 Haedal Protocol(HAEDAL) til VND
4,065.6675
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til AUD
A$0.233295
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til GBP
0.11433
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til EUR
0.131325
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til USD
$0.1545
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til MYR
RM0.6489
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til TRY
6.39321
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til JPY
¥22.7115
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til ARS
ARS$227.87514
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til RUB
12.90075
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til INR
13.609905
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til IDR
Rp2,574.99897
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til KRW
215.78088
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til PHP
8.81268
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til EGP
￡E.7.44072
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BRL
R$0.82194
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til CAD
C$0.211665
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BDT
18.80883
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til NGN
230.94042
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til COP
$601.167225
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til ZAR
R.2.677485
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til UAH
6.38394
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til TZS
T.Sh.382.42458
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til VES
Bs25.1835
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til CLP
$147.5475
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til PKR
Rs43.85328
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til KZT
83.647845
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til THB
฿4.914645
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til TWD
NT$4.66899
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til AED
د.إ0.567015
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til CHF
Fr0.122055
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til HKD
HK$1.200465
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til AMD
֏59.12715
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til MAD
.د.م1.39359
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til MXN
$2.841255
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til SAR
ريال0.579375
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til ETB
Br22.181565
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til KES
KSh19.95831
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til JOD
د.أ0.1095405
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til PLN
0.55929
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til RON
лв0.665895
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til SEK
kr1.453845
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BGN
лв0.25647
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til HUF
Ft51.344985
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til CZK
3.19197
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til KWD
د.ك0.0471225
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til ILS
0.514485
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BOB
Bs1.067595
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til AZN
0.26265
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til TJS
SM1.44612
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til GEL
0.41715
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til AOA
Kz140.837565
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BHD
.د.ب0.0582465
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BMD
$0.1545
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til DKK
kr0.981075
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til HNL
L4.049445
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til MUR
7.00503
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til NAD
$2.680575
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til NOK
kr1.53573
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til NZD
$0.26265
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til PAB
B/.0.1545
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til PGK
K0.64581
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til QAR
ر.ق0.560835
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til RSD
дин.15.40674
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til UZS
soʻm1,907.406015
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til ALL
L12.74007
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til ANG
ƒ0.276555
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til AWG
ƒ0.2781
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BBD
$0.309
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BAM
KM0.25647
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BIF
Fr461.1825
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BND
$0.19776
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BSD
$0.1545
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til JMD
$24.783345
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til KHR
620.48127
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til KMF
Fr64.581
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til LAK
3,358.695585
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til LKR
Rs46.73316
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til MDL
L2.54925
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til MGA
Ar683.626965
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til MOP
P1.237545
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til MVR
2.36385
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til MWK
MK268.228995
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til MZN
MT9.87255
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til NPR
Rs21.77214
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til PYG
1,103.439
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til RWF
Fr223.8705
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til SBD
$1.2669
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til SCR
2.213985
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til SRD
$5.884905
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til SVC
$1.351875
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til SZL
L2.680575
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til TMT
m0.54075
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til TND
د.ت0.449595
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til TTD
$1.045965
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til UGX
Sh541.986
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til XAF
Fr86.211
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til XCD
$0.41715
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til XOF
Fr86.211
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til XPF
Fr15.6045
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BWP
P2.05794
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til BZD
$0.310545
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til CVE
$14.48901
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til DJF
Fr27.3465
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til DOP
$9.58209
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til DZD
د.ج20.015475
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til FJD
$0.347625
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til GNF
Fr1,343.3775
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til GTQ
Q1.18347
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til GYD
$32.335305
1 Haedal Protocol(HAEDAL) til ISK
kr18.6945

For en mer dyptgående forståelse av Haedal Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Haedal Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Haedal Protocol

Hvor mye er Haedal Protocol (HAEDAL) verdt i dag?
Live HAEDAL prisen i USD er 0.1545 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HAEDAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HAEDAL til USD er $ 0.1545. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Haedal Protocol?
Markedsverdien for HAEDAL er $ 35.54M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HAEDAL?
Den sirkulerende forsyningen av HAEDAL er 230.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHAEDAL ?
HAEDAL oppnådde en ATH-pris på 0.3030852003927108 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HAEDAL?
HAEDAL så en ATL-pris på 0.08154305381497716 USD.
Hva er handelsvolumet til HAEDAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HAEDAL er $ 2.97M USD.
Vil HAEDAL gå høyere i år?
HAEDAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HAEDAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

