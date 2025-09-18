Hva er CORN (CORN)

Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.

CORN (CORN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CORN (CORN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CORN tokenets omfattende tokenomics nå!

CORN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CORN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om CORN Hvor mye er CORN (CORN) verdt i dag? Live CORN prisen i USD er 0.08475 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CORN-til-USD-pris? $ 0.08475 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CORN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for CORN? Markedsverdien for CORN er $ 44.49M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CORN? Den sirkulerende forsyningen av CORN er 525.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCORN ? CORN oppnådde en ATH-pris på 0.11128544678520522 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CORN? CORN så en ATL-pris på 0.021066878137635373 USD . Hva er handelsvolumet til CORN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CORN er $ 820.86K USD . Vil CORN gå høyere i år? CORN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CORN prisprognosen for en mer grundig analyse.

CORN (CORN) Viktige bransjeoppdateringer

