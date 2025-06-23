CORN

Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.

NavnCORN

RangeringNo.580

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.05%

Opplagsforsyning525,000,000

Maksimal forsyning2,100,000,000

Total forsyning2,100,000,000

Opplagsforsyning0.25%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.11128544678520522,2025-07-22

Laveste pris0.021066878137635373,2025-06-23

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

