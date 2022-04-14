CORN (CORN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CORN (CORN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CORN (CORN) Informasjon Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development. Offisiell nettside: https://usecorn.com/ Blokkutforsker: https://cornscan.io/ Kjøp CORN nå!

CORN (CORN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CORN (CORN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.49M $ 44.49M $ 44.49M Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: $ 525.00M $ 525.00M $ 525.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 177.95M $ 177.95M $ 177.95M All-time high: $ 0.2782 $ 0.2782 $ 0.2782 All-Time Low: $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 Nåværende pris: $ 0.08474 $ 0.08474 $ 0.08474 Lær mer om CORN (CORN) pris

CORN (CORN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CORN (CORN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CORN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CORN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CORNs tokenomics, kan du utforske CORN tokenets livepris!

CORN (CORN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CORN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CORN nå!

CORN prisforutsigelse Vil du vite hvor CORN kan være på vei? Vår CORN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CORN tokenets prisforutsigelse nå!

