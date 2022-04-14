Cere Network (CERE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cere Network (CERE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cere Network (CERE) Informasjon Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers. Offisiell nettside: https://www.cere.network Teknisk dokument: https://cere-network.gitbook.io/cere-network/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x2da719db753dfa10a62e140f436e1d67f2ddb0d6 Kjøp CERE nå!

Cere Network (CERE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cere Network (CERE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.68M $ 8.68M $ 8.68M All-time high: $ 1 $ 1 $ 1 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.000868 $ 0.000868 $ 0.000868 Lær mer om Cere Network (CERE) pris

Cere Network (CERE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cere Network (CERE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CERE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CERE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CEREs tokenomics, kan du utforske CERE tokenets livepris!

Cere Network (CERE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CERE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CERE nå!

CERE prisforutsigelse Vil du vite hvor CERE kan være på vei? Vår CERE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CERE tokenets prisforutsigelse nå!

