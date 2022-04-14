GRASS (GRASS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GRASS (GRASS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GRASS (GRASS) Informasjon Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes. Offisiell nettside: https://www.getgrass.io/ Teknisk dokument: https://grass-foundation.gitbook.io/grass-docs Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Grass7B4RdKfBCjTKgSqnXkqjwiGvQyFbuSCUJr3XXjs Kjøp GRASS nå!

GRASS (GRASS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GRASS (GRASS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 226.34M $ 226.34M $ 226.34M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 243.91M $ 243.91M $ 243.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 928.00M $ 928.00M $ 928.00M All-time high: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 All-Time Low: $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 Nåværende pris: $ 0.928 $ 0.928 $ 0.928 Lær mer om GRASS (GRASS) pris

GRASS (GRASS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GRASS (GRASS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRASS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRASS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRASSs tokenomics, kan du utforske GRASS tokenets livepris!

GRASS (GRASS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GRASS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GRASS nå!

GRASS prisforutsigelse Vil du vite hvor GRASS kan være på vei? Vår GRASS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GRASS tokenets prisforutsigelse nå!

