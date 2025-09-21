Cere Network (CERE)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Cere Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0008832 $0.0008832 $0.0008832 +0.21% USD Faktisk Prediksjon Cere Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Cere Network (CERE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Cere Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000883 i 2025. Cere Network (CERE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Cere Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000927 i 2026. Cere Network (CERE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CERE for 2027 $ 0.000973 med en 10.25% vekstrate. Cere Network (CERE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CERE for 2028 $ 0.001022 med en 15.76% vekstrate. Cere Network (CERE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CERE for 2029 $ 0.001073 med en 21.55% vekstrate. Cere Network (CERE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CERE for 2030 $ 0.001127 med en 27.63% vekstrate. Cere Network (CERE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Cere Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001836. Cere Network (CERE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Cere Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002990. År Pris Vekst 2025 $ 0.000883 0.00%

2026 $ 0.000927 5.00%

2027 $ 0.000973 10.25%

2028 $ 0.001022 15.76%

2029 $ 0.001073 21.55%

2030 $ 0.001127 27.63%

2031 $ 0.001183 34.01%

2032 $ 0.001242 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001304 47.75%

2034 $ 0.001370 55.13%

2035 $ 0.001438 62.89%

2036 $ 0.001510 71.03%

2037 $ 0.001586 79.59%

2038 $ 0.001665 88.56%

2039 $ 0.001748 97.99%

2040 $ 0.001836 107.89% Vis mer Kortsiktig Cere Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000883 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000883 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000884 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000886 0.41% Cere Network (CERE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for CERE September 21, 2025(I dag) er $0.000883 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Cere Network (CERE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for CERE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000883 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Cere Network (CERE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for CERE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000884 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Cere Network (CERE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for CERE $0.000886 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Cere Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0008832$ 0.0008832 $ 0.0008832 Prisendring (24 t) +0.21% Markedsverdi $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Opplagsforsyning 6.94B 6.94B 6.94B Volum (24 timer) $ 58.74K$ 58.74K $ 58.74K Volum (24 timer) -- Den siste CERE-prisen er $ 0.0008832. Den har en 24-timers endring på +0.21%, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.74K. Videre har CERE en sirkulerende forsyning på 6.94B og total markedsverdi på $ 6.13M. Se CERE livepris

Cere Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Cere Network direktepris, er gjeldende pris for Cere Network 0.000883USD. Den sirkulerende forsyningen av Cere Network(CERE) er 0.00 CERE , som gir den en markedsverdi på $6.13M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000007 $ 0.000899 $ 0.000861

7 dager -0.01% $ -0.000010 $ 0.001136 $ 0.000837

30 dager -0.11% $ -0.000109 $ 0.001136 $ 0.000837 24-timers ytelse De siste 24 timene har Cere Network vist en prisbevegelse på $-0.000007 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Cere Network handlet på en topp på $0.001136 og en bunn på $0.000837 . Det så en prisendring på -0.01% . Denne nylige trenden viser potensialet til CERE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Cere Network opplevd en -0.11% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000109 av dens verdi. Dette indikerer at CERE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Cere Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full CERE prishistorikk

Hvordan fungerer Cere Network (CERE) prisforutsigelsesmodul? Cere Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for CERE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Cere Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for CERE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Cere Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til CERE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til CERE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Cere Network.

Hvorfor er CERE-prisforutsigelse viktig?

CERE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i CERE nå? I følge dine forutsigelser vil CERE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for CERE neste måned? I følge Cere Network (CERE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte CERE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 CERE koste i 2026? Prisen på 1 Cere Network (CERE) i dag er $0.000883 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil CERE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på CERE i 2027? Cere Network (CERE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 CERE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for CERE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Cere Network (CERE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for CERE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Cere Network (CERE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 CERE koste i 2030? Prisen på 1 Cere Network (CERE) i dag er $0.000883 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil CERE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for CERE i 2040? Cere Network (CERE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 CERE innen 2040.