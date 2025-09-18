Hva er Cere Network (CERE)

Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.

Cere Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cere Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk CERE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Cere Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Cere Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Cere Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cere Network (CERE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cere Network (CERE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cere Network.

Sjekk Cere Networkprisprognosen nå!

Cere Network (CERE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cere Network (CERE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CERE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cere Network (CERE)

Leter du etter hvordan du kjøperCere Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cere Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CERE til lokale valutaer

Prøv konverting

Cere Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cere Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Cere Network Hvor mye er Cere Network (CERE) verdt i dag? Live CERE prisen i USD er 0.000901 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CERE-til-USD-pris? $ 0.000901 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CERE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Cere Network? Markedsverdien for CERE er $ 6.25M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CERE? Den sirkulerende forsyningen av CERE er 6.94B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCERE ? CERE oppnådde en ATH-pris på 0.48141058659287334 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CERE? CERE så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til CERE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CERE er $ 56.89K USD . Vil CERE gå høyere i år? CERE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CERE prisprognosen for en mer grundig analyse.

Cere Network (CERE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?