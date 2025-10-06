Camp Network pris i dag

Sanntids Camp Network (CAMP) pris i dag er $ 0.008588, med en 12.82% endring de siste 24 timene. Nåværende CAMP til USD konverteringssats er $ 0.008588 per CAMP.

Camp Network rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- CAMP. I løpet av de siste 24 timene CAMP har den blitt handlet mellom $ 0.008217(laveste) og $ 0.010626 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har CAMP beveget seg -1.19% i løpet av den siste timen og -9.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 660.21K.

Camp Network (CAMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 660.21K$ 660.21K $ 660.21K Fullt utvannet markedsverdi $ 85.88M$ 85.88M $ 85.88M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Camp Network er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 660.21K. Den sirkulerende forsyningen på CAMP er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.88M.