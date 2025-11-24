Camp Network (CAMP) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Camp Network (CAMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:52:31 (UTC+8)
Camp Network (CAMP) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Camp Network (CAMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
Total forsyning:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Sirkulerende forsyning:
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 85.65M
$ 85.65M$ 85.65M
All-time high:
$ 0.31424
$ 0.31424$ 0.31424
All-Time Low:
Nåværende pris:
$ 0.008565
$ 0.008565$ 0.008565

Camp Network (CAMP) Informasjon

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Offisiell nettside:
https://www.campnetwork.xyz/
Teknisk dokument:
https://www.notion.so/campaignlabs/Camp-Network-The-Autonomous-IP-Layer-175f70f473288027a692da8ed70ede7c
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x84EAac1B2dc3f84D92Ff84c3ec205B1FA74671fC

Camp Network (CAMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Camp Network (CAMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CAMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CAMP tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CAMPs tokenomics, kan du utforske CAMP tokenets livepris!

Camp Network (CAMP) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til CAMP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

