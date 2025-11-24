Camp Network (CAMP) tokenomics
Camp Network (CAMP) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Camp Network (CAMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Camp Network (CAMP) Informasjon
Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.
Camp Network (CAMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Camp Network (CAMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet CAMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange CAMP tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår CAMPs tokenomics, kan du utforske CAMP tokenets livepris!
Hvordan kjøpe CAMP
Interessert i å legge til Camp Network (CAMP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CAMP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.
Camp Network (CAMP) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til CAMP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
CAMP prisforutsigelse
Vil du vite hvor CAMP kan være på vei? Vår CAMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen
Kjøp Camp Network (CAMP)
Beløp
1 CAMP = 0.008565 USD
Handle Camp Network (CAMP)
VARM
For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet
TOPP Volum
Kryptovalutaene med høyest handelsvolum
Nylig lagt til
Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel
Toppvinnere
24h kryptotoppvinnere som alle tradere bør se etter