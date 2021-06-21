Hva er swarm (BZZ)

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

swarm Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil swarm (BZZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine swarm (BZZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for swarm.

Sjekk swarmprisprognosen nå!

swarm (BZZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak swarm (BZZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BZZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe swarm (BZZ)

Leter du etter hvordan du kjøperswarm? Prosessen er enkel og problemfri!

BZZ til lokale valutaer

Prøv konverting

swarm Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av swarm, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om swarm Hvor mye er swarm (BZZ) verdt i dag? Live BZZ prisen i USD er 0.1382 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BZZ-til-USD-pris? $ 0.1382 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BZZ til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for swarm? Markedsverdien for BZZ er $ 7.27M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BZZ? Den sirkulerende forsyningen av BZZ er 52.60M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBZZ ? BZZ oppnådde en ATH-pris på 59.64320391 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BZZ? BZZ så en ATL-pris på 0.12197999757777185 USD . Hva er handelsvolumet til BZZ? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BZZ er $ 56.22K USD . Vil BZZ gå høyere i år? BZZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BZZ prisprognosen for en mer grundig analyse.

