Dagens swarm livepris er 0.1382 USD. Spor prisoppdateringer for BZZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BZZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens swarm livepris er 0.1382 USD. Spor prisoppdateringer for BZZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BZZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BZZ

BZZ Prisinformasjon

BZZ teknisk dokument

BZZ Offisiell nettside

BZZ tokenomics

BZZ Prisprognose

BZZ-historikk

BZZ Kjøpeguide

BZZ-til-fiat-valutakonverter

BZZ Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

swarm Logo

swarm Pris(BZZ)

1 BZZ til USD livepris:

$0.1381
$0.1381$0.1381
0.00%1D
USD
swarm (BZZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:06:40 (UTC+8)

swarm (BZZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1379
$ 0.1379$ 0.1379
24 timer lav
$ 0.144
$ 0.144$ 0.144
24 timer høy

$ 0.1379
$ 0.1379$ 0.1379

$ 0.144
$ 0.144$ 0.144

$ 59.64320391
$ 59.64320391$ 59.64320391

$ 0.12197999757777185
$ 0.12197999757777185$ 0.12197999757777185

-0.22%

0.00%

-1.01%

-1.01%

swarm (BZZ) sanntidsprisen er $ 0.1382. I løpet av de siste 24 timene har BZZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1379 og et toppnivå på $ 0.144, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BZZ er $ 59.64320391, mens den rekordlave prisen er $ 0.12197999757777185.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BZZ endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -1.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

swarm (BZZ) Markedsinformasjon

No.1088

$ 7.27M
$ 7.27M$ 7.27M

$ 56.22K
$ 56.22K$ 56.22K

$ 8.73M
$ 8.73M$ 8.73M

52.60M
52.60M 52.60M

63,149,437
63,149,437 63,149,437

63,149,437
63,149,437 63,149,437

83.29%

2021-06-21 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på swarm er $ 7.27M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.22K. Den sirkulerende forsyningen på BZZ er 52.60M, med en total tilgang på 63149437. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.73M.

swarm (BZZ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene swarm for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0024-1.71%
60 dager$ -0.0521-27.38%
90 dager$ -0.0126-8.36%
swarm Prisendring i dag

I dag registrerte BZZ en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

swarm 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0024 (-1.71%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

swarm 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BZZ en endring på $ -0.0521 (-27.38%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

swarm 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0126-8.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for swarm (BZZ)?

Sjekk ut swarm Prishistorikk-siden nå.

Hva er swarm (BZZ)

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

swarm er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere swarm investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BZZ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om swarm på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din swarm kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

swarm Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil swarm (BZZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine swarm (BZZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for swarm.

Sjekk swarmprisprognosen nå!

swarm (BZZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak swarm (BZZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BZZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe swarm (BZZ)

Leter du etter hvordan du kjøperswarm? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe swarm på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BZZ til lokale valutaer

1 swarm(BZZ) til VND
3,636.733
1 swarm(BZZ) til AUD
A$0.208682
1 swarm(BZZ) til GBP
0.102268
1 swarm(BZZ) til EUR
0.11747
1 swarm(BZZ) til USD
$0.1382
1 swarm(BZZ) til MYR
RM0.58044
1 swarm(BZZ) til TRY
5.717334
1 swarm(BZZ) til JPY
¥20.3154
1 swarm(BZZ) til ARS
ARS$203.833944
1 swarm(BZZ) til RUB
11.5397
1 swarm(BZZ) til INR
12.172656
1 swarm(BZZ) til IDR
Rp2,303.332412
1 swarm(BZZ) til KRW
193.015648
1 swarm(BZZ) til PHP
7.887074
1 swarm(BZZ) til EGP
￡E.6.655712
1 swarm(BZZ) til BRL
R$0.735224
1 swarm(BZZ) til CAD
C$0.189334
1 swarm(BZZ) til BDT
16.824468
1 swarm(BZZ) til NGN
206.575832
1 swarm(BZZ) til COP
$539.84375
1 swarm(BZZ) til ZAR
R.2.39777
1 swarm(BZZ) til UAH
5.710424
1 swarm(BZZ) til TZS
T.Sh.342.078168
1 swarm(BZZ) til VES
Bs22.5266
1 swarm(BZZ) til CLP
$131.981
1 swarm(BZZ) til PKR
Rs39.226688
1 swarm(BZZ) til KZT
74.822862
1 swarm(BZZ) til THB
฿4.400288
1 swarm(BZZ) til TWD
NT$4.177786
1 swarm(BZZ) til AED
د.إ0.507194
1 swarm(BZZ) til CHF
Fr0.109178
1 swarm(BZZ) til HKD
HK$1.073814
1 swarm(BZZ) til AMD
֏52.88914
1 swarm(BZZ) til MAD
.د.م1.246564
1 swarm(BZZ) til MXN
$2.540116
1 swarm(BZZ) til SAR
ريال0.51825
1 swarm(BZZ) til ETB
Br19.841374
1 swarm(BZZ) til KES
KSh17.852676
1 swarm(BZZ) til JOD
د.أ0.0979838
1 swarm(BZZ) til PLN
0.500284
1 swarm(BZZ) til RON
лв0.595642
1 swarm(BZZ) til SEK
kr1.29908
1 swarm(BZZ) til BGN
лв0.229412
1 swarm(BZZ) til HUF
Ft45.928006
1 swarm(BZZ) til CZK
2.855212
1 swarm(BZZ) til KWD
د.ك0.042151
1 swarm(BZZ) til ILS
0.460206
1 swarm(BZZ) til BOB
Bs0.954962
1 swarm(BZZ) til AZN
0.23494
1 swarm(BZZ) til TJS
SM1.293552
1 swarm(BZZ) til GEL
0.37314
1 swarm(BZZ) til AOA
Kz125.978974
1 swarm(BZZ) til BHD
.د.ب0.0521014
1 swarm(BZZ) til BMD
$0.1382
1 swarm(BZZ) til DKK
kr0.87757
1 swarm(BZZ) til HNL
L3.622222
1 swarm(BZZ) til MUR
6.265988
1 swarm(BZZ) til NAD
$2.39777
1 swarm(BZZ) til NOK
kr1.373708
1 swarm(BZZ) til NZD
$0.23494
1 swarm(BZZ) til PAB
B/.0.1382
1 swarm(BZZ) til PGK
K0.577676
1 swarm(BZZ) til QAR
ر.ق0.501666
1 swarm(BZZ) til RSD
дин.13.77854
1 swarm(BZZ) til UZS
soʻm1,706.171594
1 swarm(BZZ) til ALL
L11.395972
1 swarm(BZZ) til ANG
ƒ0.247378
1 swarm(BZZ) til AWG
ƒ0.24876
1 swarm(BZZ) til BBD
$0.2764
1 swarm(BZZ) til BAM
KM0.229412
1 swarm(BZZ) til BIF
Fr412.527
1 swarm(BZZ) til BND
$0.176896
1 swarm(BZZ) til BSD
$0.1382
1 swarm(BZZ) til JMD
$22.168662
1 swarm(BZZ) til KHR
555.019492
1 swarm(BZZ) til KMF
Fr57.7676
1 swarm(BZZ) til LAK
3,004.347766
1 swarm(BZZ) til LKR
Rs41.802736
1 swarm(BZZ) til MDL
L2.2803
1 swarm(BZZ) til MGA
Ar611.503214
1 swarm(BZZ) til MOP
P1.106982
1 swarm(BZZ) til MVR
2.11446
1 swarm(BZZ) til MWK
MK239.930402
1 swarm(BZZ) til MZN
MT8.83098
1 swarm(BZZ) til NPR
Rs19.475144
1 swarm(BZZ) til PYG
987.0244
1 swarm(BZZ) til RWF
Fr200.2518
1 swarm(BZZ) til SBD
$1.13324
1 swarm(BZZ) til SCR
2.103404
1 swarm(BZZ) til SRD
$5.264038
1 swarm(BZZ) til SVC
$1.20925
1 swarm(BZZ) til SZL
L2.39777
1 swarm(BZZ) til TMT
m0.4837
1 swarm(BZZ) til TND
د.ت0.402162
1 swarm(BZZ) til TTD
$0.935614
1 swarm(BZZ) til UGX
Sh484.8056
1 swarm(BZZ) til XAF
Fr77.1156
1 swarm(BZZ) til XCD
$0.37314
1 swarm(BZZ) til XOF
Fr77.1156
1 swarm(BZZ) til XPF
Fr13.9582
1 swarm(BZZ) til BWP
P1.840824
1 swarm(BZZ) til BZD
$0.277782
1 swarm(BZZ) til CVE
$12.960396
1 swarm(BZZ) til DJF
Fr24.5996
1 swarm(BZZ) til DOP
$8.571164
1 swarm(BZZ) til DZD
د.ج17.907956
1 swarm(BZZ) til FJD
$0.31095
1 swarm(BZZ) til GNF
Fr1,201.649
1 swarm(BZZ) til GTQ
Q1.058612
1 swarm(BZZ) til GYD
$28.923878
1 swarm(BZZ) til ISK
kr16.7222

swarm Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av swarm, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell swarm nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om swarm

Hvor mye er swarm (BZZ) verdt i dag?
Live BZZ prisen i USD er 0.1382 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BZZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BZZ til USD er $ 0.1382. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for swarm?
Markedsverdien for BZZ er $ 7.27M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BZZ?
Den sirkulerende forsyningen av BZZ er 52.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBZZ ?
BZZ oppnådde en ATH-pris på 59.64320391 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BZZ?
BZZ så en ATL-pris på 0.12197999757777185 USD.
Hva er handelsvolumet til BZZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BZZ er $ 56.22K USD.
Vil BZZ gå høyere i år?
BZZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BZZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:06:40 (UTC+8)

swarm (BZZ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BZZ-til-USD-kalkulator

Beløp

BZZ
BZZ
USD
USD

1 BZZ = 0.1382 USD

Handle BZZ

BZZUSDT
$0.1381
$0.1381$0.1381
+0.07%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker