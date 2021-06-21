swarm (BZZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i swarm (BZZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

swarm (BZZ) Informasjon Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Offisiell nettside: https://www.ethswarm.org/ Teknisk dokument: https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb Kjøp BZZ nå!

swarm (BZZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for swarm (BZZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M Total forsyning: $ 63.15M $ 63.15M $ 63.15M Sirkulerende forsyning: $ 52.60M $ 52.60M $ 52.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M All-time high: $ 28 $ 28 $ 28 All-Time Low: $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 Nåværende pris: $ 0.134 $ 0.134 $ 0.134 Lær mer om swarm (BZZ) pris

swarm (BZZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak swarm (BZZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BZZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BZZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BZZs tokenomics, kan du utforske BZZ tokenets livepris!

swarm (BZZ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BZZ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BZZ nå!

BZZ prisforutsigelse Vil du vite hvor BZZ kan være på vei? Vår BZZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BZZ tokenets prisforutsigelse nå!

