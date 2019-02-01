Hva er BitTorrent (BTT)

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

BitTorrent Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BitTorrent (BTT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BitTorrent (BTT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BitTorrent.

Sjekk BitTorrentprisprognosen nå!

BitTorrent (BTT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BitTorrent (BTT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BitTorrent (BTT)

Leter du etter hvordan du kjøperBitTorrent? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BitTorrent på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BTT til lokale valutaer

Prøv konverting

BitTorrent Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BitTorrent, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om BitTorrent Hvor mye er BitTorrent (BTT) verdt i dag? Live BTT prisen i USD er 0.0000006392 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BTT-til-USD-pris? $ 0.0000006392 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BTT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BitTorrent? Markedsverdien for BTT er $ 630.29M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BTT? Den sirkulerende forsyningen av BTT er 986.06T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTT ? BTT oppnådde en ATH-pris på 0.000003054389068335 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BTT? BTT så en ATL-pris på 0.000000365670530465 USD . Hva er handelsvolumet til BTT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTT er $ 99.18K USD . Vil BTT gå høyere i år? BTT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTT prisprognosen for en mer grundig analyse.

BitTorrent (BTT) Viktige bransjeoppdateringer

