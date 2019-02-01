Dagens BitTorrent livepris er 0.0000006392 USD. Spor prisoppdateringer for BTT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BitTorrent livepris er 0.0000006392 USD. Spor prisoppdateringer for BTT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BitTorrent Logo

BitTorrent Pris(BTT)

1 BTT til USD livepris:

-0.04%1D
USD
BitTorrent (BTT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:22:11 (UTC+8)

BitTorrent (BTT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.15%

-0.04%

-1.79%

-1.79%

BitTorrent (BTT) sanntidsprisen er $ 0.0000006392. I løpet av de siste 24 timene har BTT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000006377 og et toppnivå på $ 0.0000006578, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTT er $ 0.000003054389068335, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000365670530465.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTT endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og -1.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitTorrent (BTT) Markedsinformasjon

No.116

0.01%

2019-02-01 00:00:00

TRX

Nåværende markedsverdi på BitTorrent er $ 630.29M, med et 24-timers handelsvolum på $ 99.18K. Den sirkulerende forsyningen på BTT er 986.06T, med en total tilgang på 990000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 632.81M.

BitTorrent (BTT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BitTorrent for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000000256-0.04%
30 dager$ -0.0000000154-2.36%
60 dager$ -0.0000000939-12.81%
90 dager$ +0.0000000487+8.24%
BitTorrent Prisendring i dag

I dag registrerte BTT en endring på $ -0.000000000256 (-0.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BitTorrent 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000000154 (-2.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BitTorrent 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BTT en endring på $ -0.0000000939 (-12.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BitTorrent 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000000487+8.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BitTorrent (BTT)?

Sjekk ut BitTorrent Prishistorikk-siden nå.

Hva er BitTorrent (BTT)

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

BitTorrent er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BitTorrent investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BTT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BitTorrent på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BitTorrent kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BitTorrent Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BitTorrent (BTT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BitTorrent (BTT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BitTorrent.

Sjekk BitTorrentprisprognosen nå!

BitTorrent (BTT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BitTorrent (BTT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BitTorrent (BTT)

Leter du etter hvordan du kjøperBitTorrent? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BitTorrent på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BTT til lokale valutaer

BitTorrent Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BitTorrent, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BitTorrent nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BitTorrent

Hvor mye er BitTorrent (BTT) verdt i dag?
Live BTT prisen i USD er 0.0000006392 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTT til USD er $ 0.0000006392. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BitTorrent?
Markedsverdien for BTT er $ 630.29M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTT?
Den sirkulerende forsyningen av BTT er 986.06T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTT ?
BTT oppnådde en ATH-pris på 0.000003054389068335 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTT?
BTT så en ATL-pris på 0.000000365670530465 USD.
Hva er handelsvolumet til BTT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTT er $ 99.18K USD.
Vil BTT gå høyere i år?
BTT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

