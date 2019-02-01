BTT

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

NavnBTT

RangeringNo.113

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning986,061,142,857,000

Maksimal forsyning0

Total forsyning990,000,000,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2019-02-01 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.000120 USDT

All-time high0.000003054389068335,2022-01-18

Laveste pris0.000000365670530465,2023-10-13

Offentlig blokkjedeTRX

IntroduksjonMany internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
BTT/USDT
BitTorrent
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (BTT)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
BTT/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (BTT)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...