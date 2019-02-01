BitTorrent (BTT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitTorrent (BTT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitTorrent (BTT) Informasjon Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage. Offisiell nettside: https://bt.io/ Teknisk dokument: https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4 Kjøp BTT nå!

BitTorrent (BTT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitTorrent (BTT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 624.67M $ 624.67M $ 624.67M Total forsyning: $ 990.00T $ 990.00T $ 990.00T Sirkulerende forsyning: $ 986.06T $ 986.06T $ 986.06T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 627.17M $ 627.17M $ 627.17M All-time high: $ 0.0136306 $ 0.0136306 $ 0.0136306 All-Time Low: $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 Nåværende pris: $ 0.0000006335 $ 0.0000006335 $ 0.0000006335 Lær mer om BitTorrent (BTT) pris

BitTorrent (BTT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitTorrent (BTT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTTs tokenomics, kan du utforske BTT tokenets livepris!

BitTorrent (BTT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BTT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BTT nå!

BTT prisforutsigelse Vil du vite hvor BTT kan være på vei? Vår BTT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BTT tokenets prisforutsigelse nå!

