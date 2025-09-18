Dagens BOOK OF ETHEREUM livepris er 0.26617 USD. Spor prisoppdateringer for BOOE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOOE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BOOK OF ETHEREUM livepris er 0.26617 USD. Spor prisoppdateringer for BOOE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOOE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BOOK OF ETHEREUM Pris(BOOE)

$0.26617
+0.68%1D
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Live prisdiagram
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Prisinformasjon (USD)

$ 0.26362
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.8132865790759094
$ 0.008879381003767716
+0.07%

+0.68%

-12.36%

-12.36%

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) sanntidsprisen er $ 0.26617. I løpet av de siste 24 timene har BOOE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.26362 og et toppnivå på $ 0.29697, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOOE er $ 0.8132865790759094, mens den rekordlave prisen er $ 0.008879381003767716.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOOE endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +0.68% over 24 timer og -12.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Markedsinformasjon

No.839

$ 25.60M
$ 25.60M$ 25.60M

$ 55.30K
$ 55.30K$ 55.30K

$ 26.62M
$ 26.62M$ 26.62M

96.19M
96.19M 96.19M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.19%

ETH

Nåværende markedsverdi på BOOK OF ETHEREUM er $ 25.60M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.30K. Den sirkulerende forsyningen på BOOE er 96.19M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.62M.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BOOK OF ETHEREUM for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0017977+0.68%
30 dager$ +0.09218+52.98%
60 dager$ +0.01715+6.88%
90 dager$ +0.15753+145.00%
BOOK OF ETHEREUM Prisendring i dag

I dag registrerte BOOE en endring på $ +0.0017977 (+0.68%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BOOK OF ETHEREUM 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.09218 (+52.98%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BOOK OF ETHEREUM 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BOOE en endring på $ +0.01715 (+6.88%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BOOK OF ETHEREUM 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.15753+145.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BOOK OF ETHEREUM (BOOE)?

Sjekk ut BOOK OF ETHEREUM Prishistorikk-siden nå.

Hva er BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

BOOK OF ETHEREUM er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BOOK OF ETHEREUM investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BOOE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BOOK OF ETHEREUM på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BOOK OF ETHEREUM kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BOOK OF ETHEREUM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BOOK OF ETHEREUM (BOOE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BOOK OF ETHEREUM (BOOE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BOOK OF ETHEREUM.

Sjekk BOOK OF ETHEREUMprisprognosen nå!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BOOK OF ETHEREUM (BOOE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOOE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Leter du etter hvordan du kjøperBOOK OF ETHEREUM? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BOOK OF ETHEREUM på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BOOE til lokale valutaer

BOOK OF ETHEREUM Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BOOK OF ETHEREUM, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BOOK OF ETHEREUM nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BOOK OF ETHEREUM

Hvor mye er BOOK OF ETHEREUM (BOOE) verdt i dag?
Live BOOE prisen i USD er 0.26617 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOOE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOOE til USD er $ 0.26617. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BOOK OF ETHEREUM?
Markedsverdien for BOOE er $ 25.60M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOOE?
Den sirkulerende forsyningen av BOOE er 96.19M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOOE ?
BOOE oppnådde en ATH-pris på 0.8132865790759094 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOOE?
BOOE så en ATL-pris på 0.008879381003767716 USD.
Hva er handelsvolumet til BOOE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOOE er $ 55.30K USD.
Vil BOOE gå høyere i år?
BOOE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOOE prisprognosen for en mer grundig analyse.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

