BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BOOK OF ETHEREUM (BOOE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Informasjon In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief. Offisiell nettside: https://bookofeth.xyz/ Teknisk dokument: https://bookofeth.xyz/#book Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 Kjøp BOOE nå!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOOK OF ETHEREUM (BOOE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 96.19M $ 96.19M $ 96.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.79M $ 21.79M $ 21.79M All-time high: $ 0.747 $ 0.747 $ 0.747 All-Time Low: $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 Nåværende pris: $ 0.21791 $ 0.21791 $ 0.21791 Lær mer om BOOK OF ETHEREUM (BOOE) pris

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOOK OF ETHEREUM (BOOE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOOE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOOE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOOEs tokenomics, kan du utforske BOOE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BOOE Interessert i å legge til BOOK OF ETHEREUM (BOOE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BOOE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BOOE på MEXC nå!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BOOE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BOOE nå!

BOOE prisforutsigelse Vil du vite hvor BOOE kan være på vei? Vår BOOE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOOE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!