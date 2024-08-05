BOOE

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

NavnBOOE

RangeringNo.919

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.20%

Opplagsforsyning96,191,009

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning0.9619%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.8132865790759094,2024-10-16

Laveste pris0.008879381003767716,2024-08-05

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonIn a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
BOOE/USDT
BOOK OF ETHEREUM
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (BOOE)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
BOOE/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (BOOE)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...