Hva er Bonk (BONK)

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Bonk er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bonk investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BONK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Bonk på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bonk kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bonk Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bonk (BONK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bonk (BONK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bonk.

Sjekk Bonkprisprognosen nå!

Bonk (BONK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bonk (BONK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BONK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bonk (BONK)

Leter du etter hvordan du kjøperBonk? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bonk på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BONK til lokale valutaer

Prøv konverting

Bonk Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bonk, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Bonk Hvor mye er Bonk (BONK) verdt i dag? Live BONK prisen i USD er 0.00002389 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BONK-til-USD-pris? $ 0.00002389 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BONK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bonk? Markedsverdien for BONK er $ 1.94B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BONK? Den sirkulerende forsyningen av BONK er 81.21T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBONK ? BONK oppnådde en ATH-pris på 0.000059156192429551 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BONK? BONK så en ATL-pris på 0.000000091971686428 USD . Hva er handelsvolumet til BONK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BONK er $ 5.39M USD . Vil BONK gå høyere i år? BONK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BONK prisprognosen for en mer grundig analyse.

Bonk (BONK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?