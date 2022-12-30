BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

NavnBONK

RangeringNo.63

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel0.0004%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)%0,00

Opplagsforsyning81.350.194.094.274,94

Maksimal forsyning88.872.433.754.423,19

Total forsyning87.995.326.523.389,31

Opplagsforsyning0.9153%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.000059156192429551,2024-11-20

Laveste pris0.000000091971686428,2022-12-30

Offentlig blokkjedeSOL

