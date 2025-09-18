Dagens BOOK OF MEME livepris er 0.0020163 USD. Spor prisoppdateringer for BOME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BOOK OF MEME livepris er 0.0020163 USD. Spor prisoppdateringer for BOME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BOME

BOME Prisinformasjon

BOME Offisiell nettside

BOME tokenomics

BOME Prisprognose

BOME-historikk

BOME Kjøpeguide

BOME-til-fiat-valutakonverter

BOME Spot

BOME USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BOOK OF MEME Logo

BOOK OF MEME Pris(BOME)

1 BOME til USD livepris:

$0.0020154
$0.0020154$0.0020154
-0.74%1D
USD
BOOK OF MEME (BOME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:53:03 (UTC+8)

BOOK OF MEME (BOME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0020037
$ 0.0020037$ 0.0020037
24 timer lav
$ 0.0021732
$ 0.0021732$ 0.0021732
24 timer høy

$ 0.0020037
$ 0.0020037$ 0.0020037

$ 0.0021732
$ 0.0021732$ 0.0021732

$ 0.02804714704097437
$ 0.02804714704097437$ 0.02804714704097437

$ 0.000134385659659206
$ 0.000134385659659206$ 0.000134385659659206

0.00%

-0.74%

-9.87%

-9.87%

BOOK OF MEME (BOME) sanntidsprisen er $ 0.0020163. I løpet av de siste 24 timene har BOME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0020037 og et toppnivå på $ 0.0021732, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOME er $ 0.02804714704097437, mens den rekordlave prisen er $ 0.000134385659659206.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOME endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.74% over 24 timer og -9.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOOK OF MEME (BOME) Markedsinformasjon

No.289

$ 138.96M
$ 138.96M$ 138.96M

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 138.96M
$ 138.96M$ 138.96M

68.92B
68.92B 68.92B

68,916,063,885.70937
68,916,063,885.70937 68,916,063,885.70937

SOL

Nåværende markedsverdi på BOOK OF MEME er $ 138.96M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.12M. Den sirkulerende forsyningen på BOME er 68.92B, med en total tilgang på 68916063885.70937. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 138.96M.

BOOK OF MEME (BOME) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BOOK OF MEME for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000015025-0.74%
30 dager$ +0.0001385+7.37%
60 dager$ -0.0003268-13.95%
90 dager$ +0.0006443+46.96%
BOOK OF MEME Prisendring i dag

I dag registrerte BOME en endring på $ -0.000015025 (-0.74%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BOOK OF MEME 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0001385 (+7.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BOOK OF MEME 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BOME en endring på $ -0.0003268 (-13.95%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BOOK OF MEME 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0006443+46.96% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BOOK OF MEME (BOME)?

Sjekk ut BOOK OF MEME Prishistorikk-siden nå.

Hva er BOOK OF MEME (BOME)

BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain

BOOK OF MEME er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BOOK OF MEME investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BOME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BOOK OF MEME på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BOOK OF MEME kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BOOK OF MEME Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BOOK OF MEME (BOME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BOOK OF MEME (BOME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BOOK OF MEME.

Sjekk BOOK OF MEMEprisprognosen nå!

BOOK OF MEME (BOME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BOOK OF MEME (BOME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BOOK OF MEME (BOME)

Leter du etter hvordan du kjøperBOOK OF MEME? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BOOK OF MEME på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BOME til lokale valutaer

1 BOOK OF MEME(BOME) til VND
53.0589345
1 BOOK OF MEME(BOME) til AUD
A$0.003044613
1 BOOK OF MEME(BOME) til GBP
0.001492062
1 BOOK OF MEME(BOME) til EUR
0.001713855
1 BOOK OF MEME(BOME) til USD
$0.0020163
1 BOOK OF MEME(BOME) til MYR
RM0.00846846
1 BOOK OF MEME(BOME) til TRY
0.083434494
1 BOOK OF MEME(BOME) til JPY
¥0.2963961
1 BOOK OF MEME(BOME) til ARS
ARS$2.973881196
1 BOOK OF MEME(BOME) til RUB
0.16836105
1 BOOK OF MEME(BOME) til INR
0.177615867
1 BOOK OF MEME(BOME) til IDR
Rp33.604986558
1 BOOK OF MEME(BOME) til KRW
2.816045232
1 BOOK OF MEME(BOME) til PHP
0.114949263
1 BOOK OF MEME(BOME) til EGP
￡E.0.097105008
1 BOOK OF MEME(BOME) til BRL
R$0.010706553
1 BOOK OF MEME(BOME) til CAD
C$0.002762331
1 BOOK OF MEME(BOME) til BDT
0.245464362
1 BOOK OF MEME(BOME) til NGN
3.013884588
1 BOOK OF MEME(BOME) til COP
$7.876171875
1 BOOK OF MEME(BOME) til ZAR
R.0.034922316
1 BOOK OF MEME(BOME) til UAH
0.083313516
1 BOOK OF MEME(BOME) til TZS
T.Sh.4.990826412
1 BOOK OF MEME(BOME) til VES
Bs0.3286569
1 BOOK OF MEME(BOME) til CLP
$1.9255665
1 BOOK OF MEME(BOME) til PKR
Rs0.572306592
1 BOOK OF MEME(BOME) til KZT
1.091644983
1 BOOK OF MEME(BOME) til THB
฿0.064138503
1 BOOK OF MEME(BOME) til TWD
NT$0.060932586
1 BOOK OF MEME(BOME) til AED
د.إ0.007399821
1 BOOK OF MEME(BOME) til CHF
Fr0.001592877
1 BOOK OF MEME(BOME) til HKD
HK$0.015666651
1 BOOK OF MEME(BOME) til AMD
֏0.77163801
1 BOOK OF MEME(BOME) til MAD
.د.م0.018187026
1 BOOK OF MEME(BOME) til MXN
$0.037079757
1 BOOK OF MEME(BOME) til SAR
ريال0.007561125
1 BOOK OF MEME(BOME) til ETB
Br0.289480191
1 BOOK OF MEME(BOME) til KES
KSh0.260465634
1 BOOK OF MEME(BOME) til JOD
د.أ0.0014295567
1 BOOK OF MEME(BOME) til PLN
0.007299006
1 BOOK OF MEME(BOME) til RON
лв0.008690253
1 BOOK OF MEME(BOME) til SEK
kr0.018973383
1 BOOK OF MEME(BOME) til BGN
лв0.003347058
1 BOOK OF MEME(BOME) til HUF
Ft0.669855186
1 BOOK OF MEME(BOME) til CZK
0.041697084
1 BOOK OF MEME(BOME) til KWD
د.ك0.0006149715
1 BOOK OF MEME(BOME) til ILS
0.006714279
1 BOOK OF MEME(BOME) til BOB
Bs0.013932633
1 BOOK OF MEME(BOME) til AZN
0.00342771
1 BOOK OF MEME(BOME) til TJS
SM0.018872568
1 BOOK OF MEME(BOME) til GEL
0.00544401
1 BOOK OF MEME(BOME) til AOA
Kz1.837998591
1 BOOK OF MEME(BOME) til BHD
.د.ب0.0007601451
1 BOOK OF MEME(BOME) til BMD
$0.0020163
1 BOOK OF MEME(BOME) til DKK
kr0.012803505
1 BOOK OF MEME(BOME) til HNL
L0.052847223
1 BOOK OF MEME(BOME) til MUR
0.091419042
1 BOOK OF MEME(BOME) til NAD
$0.034982805
1 BOOK OF MEME(BOME) til NOK
kr0.020042022
1 BOOK OF MEME(BOME) til NZD
$0.00342771
1 BOOK OF MEME(BOME) til PAB
B/.0.0020163
1 BOOK OF MEME(BOME) til PGK
K0.008428134
1 BOOK OF MEME(BOME) til QAR
ر.ق0.007319169
1 BOOK OF MEME(BOME) til RSD
дин.0.201085599
1 BOOK OF MEME(BOME) til UZS
soʻm24.892574421
1 BOOK OF MEME(BOME) til ALL
L0.166264098
1 BOOK OF MEME(BOME) til ANG
ƒ0.003609177
1 BOOK OF MEME(BOME) til AWG
ƒ0.00362934
1 BOOK OF MEME(BOME) til BBD
$0.0040326
1 BOOK OF MEME(BOME) til BAM
KM0.003347058
1 BOOK OF MEME(BOME) til BIF
Fr6.0186555
1 BOOK OF MEME(BOME) til BND
$0.002580864
1 BOOK OF MEME(BOME) til BSD
$0.0020163
1 BOOK OF MEME(BOME) til JMD
$0.323434683
1 BOOK OF MEME(BOME) til KHR
8.097581778
1 BOOK OF MEME(BOME) til KMF
Fr0.8428134
1 BOOK OF MEME(BOME) til LAK
43.832607819
1 BOOK OF MEME(BOME) til LKR
Rs0.609890424
1 BOOK OF MEME(BOME) til MDL
L0.03326895
1 BOOK OF MEME(BOME) til MGA
Ar8.921663751
1 BOOK OF MEME(BOME) til MOP
P0.016150563
1 BOOK OF MEME(BOME) til MVR
0.03084939
1 BOOK OF MEME(BOME) til MWK
MK3.500518593
1 BOOK OF MEME(BOME) til MZN
MT0.12884157
1 BOOK OF MEME(BOME) til NPR
Rs0.284136996
1 BOOK OF MEME(BOME) til PYG
14.4004146
1 BOOK OF MEME(BOME) til RWF
Fr2.9216187
1 BOOK OF MEME(BOME) til SBD
$0.01653366
1 BOOK OF MEME(BOME) til SCR
0.028893579
1 BOOK OF MEME(BOME) til SRD
$0.076800867
1 BOOK OF MEME(BOME) til SVC
$0.017642625
1 BOOK OF MEME(BOME) til SZL
L0.034982805
1 BOOK OF MEME(BOME) til TMT
m0.00705705
1 BOOK OF MEME(BOME) til TND
د.ت0.005867433
1 BOOK OF MEME(BOME) til TTD
$0.013650351
1 BOOK OF MEME(BOME) til UGX
Sh7.0731804
1 BOOK OF MEME(BOME) til XAF
Fr1.1250954
1 BOOK OF MEME(BOME) til XCD
$0.00544401
1 BOOK OF MEME(BOME) til XOF
Fr1.1250954
1 BOOK OF MEME(BOME) til XPF
Fr0.2036463
1 BOOK OF MEME(BOME) til BWP
P0.026857116
1 BOOK OF MEME(BOME) til BZD
$0.004052763
1 BOOK OF MEME(BOME) til CVE
$0.189088614
1 BOOK OF MEME(BOME) til DJF
Fr0.3568851
1 BOOK OF MEME(BOME) til DOP
$0.125050926
1 BOOK OF MEME(BOME) til DZD
د.ج0.261231828
1 BOOK OF MEME(BOME) til FJD
$0.004536675
1 BOOK OF MEME(BOME) til GNF
Fr17.5317285
1 BOOK OF MEME(BOME) til GTQ
Q0.015444858
1 BOOK OF MEME(BOME) til GYD
$0.421991427
1 BOOK OF MEME(BOME) til ISK
kr0.2439723

BOOK OF MEME Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BOOK OF MEME, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell BOOK OF MEME nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BOOK OF MEME

Hvor mye er BOOK OF MEME (BOME) verdt i dag?
Live BOME prisen i USD er 0.0020163 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOME til USD er $ 0.0020163. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BOOK OF MEME?
Markedsverdien for BOME er $ 138.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOME?
Den sirkulerende forsyningen av BOME er 68.92B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOME ?
BOME oppnådde en ATH-pris på 0.02804714704097437 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOME?
BOME så en ATL-pris på 0.000134385659659206 USD.
Hva er handelsvolumet til BOME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOME er $ 1.12M USD.
Vil BOME gå høyere i år?
BOME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:53:03 (UTC+8)

BOOK OF MEME (BOME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BOME-til-USD-kalkulator

Beløp

BOME
BOME
USD
USD

1 BOME = 0.0020163 USD

Handle BOME

BOMEUSDT
$0.0020154
$0.0020154$0.0020154
-0.73%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker