Dagens Stargate Finance livepris er 0.1709 USD. Spor prisoppdateringer for STG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Stargate Finance Pris(STG)

$0.171
-0.29%1D
Stargate Finance (STG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:44:13 (UTC+8)

Stargate Finance (STG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1698
24 timer lav
$ 0.181
24 timer høy

$ 0.1698
$ 0.181
$ 4.283844483496619
$ 0.10162599944782422
-0.12%

-0.29%

-1.33%

-1.33%

Stargate Finance (STG) sanntidsprisen er $ 0.1709. I løpet av de siste 24 timene har STG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1698 og et toppnivå på $ 0.181, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STG er $ 4.283844483496619, mens den rekordlave prisen er $ 0.10162599944782422.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STG endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.29% over 24 timer og -1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stargate Finance (STG) Markedsinformasjon

No.341

$ 112.96M
$ 817.06K
$ 170.90M
660.95M
1,000,000,000
1,000,000,000
66.09%

BSC

Nåværende markedsverdi på Stargate Finance er $ 112.96M, med et 24-timers handelsvolum på $ 817.06K. Den sirkulerende forsyningen på STG er 660.95M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 170.90M.

Stargate Finance (STG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Stargate Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000497-0.29%
30 dager$ -0.0064-3.61%
60 dager$ -0.0137-7.43%
90 dager$ +0.0214+14.31%
Stargate Finance Prisendring i dag

I dag registrerte STG en endring på $ -0.000497 (-0.29%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Stargate Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0064 (-3.61%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Stargate Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STG en endring på $ -0.0137 (-7.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Stargate Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0214+14.31% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Stargate Finance (STG)?

Sjekk ut Stargate Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Stargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Stargate Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Stargate Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Stargate Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Stargate Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Stargate Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stargate Finance (STG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stargate Finance (STG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stargate Finance.

Sjekk Stargate Financeprisprognosen nå!

Stargate Finance (STG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stargate Finance (STG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Stargate Finance (STG)

Leter du etter hvordan du kjøperStargate Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Stargate Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STG til lokale valutaer

Stargate Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Stargate Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Stargate Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Stargate Finance

Hvor mye er Stargate Finance (STG) verdt i dag?
Live STG prisen i USD er 0.1709 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STG til USD er $ 0.1709. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stargate Finance?
Markedsverdien for STG er $ 112.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STG?
Den sirkulerende forsyningen av STG er 660.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTG ?
STG oppnådde en ATH-pris på 4.283844483496619 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STG?
STG så en ATL-pris på 0.10162599944782422 USD.
Hva er handelsvolumet til STG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STG er $ 817.06K USD.
Vil STG gå høyere i år?
STG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:44:13 (UTC+8)

Stargate Finance (STG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

