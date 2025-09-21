BOOK OF MEME (BOME)-prisforutsigelse (USD)

Få BOOK OF MEME prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye BOME vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på BOOK OF MEME % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0020306 $0.0020306 $0.0020306 -0.30% USD Faktisk Prediksjon BOOK OF MEME-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) BOOK OF MEME (BOME) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan BOOK OF MEME potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002030 i 2025. BOOK OF MEME (BOME) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan BOOK OF MEME potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002132 i 2026. BOOK OF MEME (BOME) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOME for 2027 $ 0.002238 med en 10.25% vekstrate. BOOK OF MEME (BOME) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOME for 2028 $ 0.002350 med en 15.76% vekstrate. BOOK OF MEME (BOME) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOME for 2029 $ 0.002468 med en 21.55% vekstrate. BOOK OF MEME (BOME) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOME for 2030 $ 0.002591 med en 27.63% vekstrate. BOOK OF MEME (BOME) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på BOOK OF MEME potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004221. BOOK OF MEME (BOME) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på BOOK OF MEME potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006876. År Pris Vekst 2025 $ 0.002030 0.00%

2026 $ 0.002132 5.00%

2027 $ 0.002238 10.25%

2028 $ 0.002350 15.76%

2029 $ 0.002468 21.55%

2030 $ 0.002591 27.63%

2031 $ 0.002721 34.01%

2032 $ 0.002857 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.003000 47.75%

2034 $ 0.003150 55.13%

2035 $ 0.003307 62.89%

2036 $ 0.003473 71.03%

2037 $ 0.003646 79.59%

2038 $ 0.003828 88.56%

2039 $ 0.004020 97.99%

2040 $ 0.004221 107.89% Vis mer Kortsiktig BOOK OF MEME-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.002030 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.002030 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.002032 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.002038 0.41% BOOK OF MEME (BOME) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for BOME September 21, 2025(I dag) er $0.002030 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. BOOK OF MEME (BOME) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for BOME, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002030 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. BOOK OF MEME (BOME) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for BOME, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002032 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. BOOK OF MEME (BOME) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for BOME $0.002038 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende BOOK OF MEME prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0020306$ 0.0020306 $ 0.0020306 Prisendring (24 t) -0.30% Markedsverdi $ 139.94M$ 139.94M $ 139.94M Opplagsforsyning 68.92B 68.92B 68.92B Volum (24 timer) $ 715.50K$ 715.50K $ 715.50K Volum (24 timer) -- Den siste BOME-prisen er $ 0.0020306. Den har en 24-timers endring på -0.30%, med et 24-timers handelsvolum på $ 715.50K. Videre har BOME en sirkulerende forsyning på 68.92B og total markedsverdi på $ 139.94M. Se BOME livepris

BOOK OF MEME Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for BOOK OF MEME direktepris, er gjeldende pris for BOOK OF MEME 0.002030USD. Den sirkulerende forsyningen av BOOK OF MEME(BOME) er 0.00 BOME , som gir den en markedsverdi på $139.94M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000007 $ 0.002050 $ 0.001991

7 dager -0.09% $ -0.000202 $ 0.002265 $ 0.001933

30 dager 0.13% $ 0.000239 $ 0.002549 $ 0.001703 24-timers ytelse De siste 24 timene har BOOK OF MEME vist en prisbevegelse på $0.000007 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har BOOK OF MEME handlet på en topp på $0.002265 og en bunn på $0.001933 . Det så en prisendring på -0.09% . Denne nylige trenden viser potensialet til BOME for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har BOOK OF MEME opplevd en 0.13% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000239 av dens verdi. Dette indikerer at BOME kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette BOOK OF MEME prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full BOME prishistorikk

Hvordan fungerer BOOK OF MEME (BOME) prisforutsigelsesmodul? BOOK OF MEME-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for BOME basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for BOOK OF MEME det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for BOME, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til BOOK OF MEME. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til BOME. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til BOME for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til BOOK OF MEME.

Hvorfor er BOME-prisforutsigelse viktig?

BOME-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i BOME nå? I følge dine forutsigelser vil BOME oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for BOME neste måned? I følge BOOK OF MEME (BOME)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte BOME-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 BOME koste i 2026? Prisen på 1 BOOK OF MEME (BOME) i dag er $0.00203 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BOME øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på BOME i 2027? BOOK OF MEME (BOME) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BOME innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for BOME i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil BOOK OF MEME (BOME) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for BOME i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil BOOK OF MEME (BOME) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 BOME koste i 2030? Prisen på 1 BOOK OF MEME (BOME) i dag er $0.00203 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BOME øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for BOME i 2040? BOOK OF MEME (BOME) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BOME innen 2040. Registrer deg nå