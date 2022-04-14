BOOK OF MEME (BOME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BOOK OF MEME (BOME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BOOK OF MEME (BOME) Informasjon BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain Offisiell nettside: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0 Blokkutforsker: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82 Kjøp BOME nå!

BOOK OF MEME (BOME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOOK OF MEME (BOME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 129.81M $ 129.81M $ 129.81M Total forsyning: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B Sirkulerende forsyning: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 129.81M $ 129.81M $ 129.81M All-time high: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 All-Time Low: $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 Nåværende pris: $ 0.0018836 $ 0.0018836 $ 0.0018836 Lær mer om BOOK OF MEME (BOME) pris

BOOK OF MEME (BOME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOOK OF MEME (BOME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOMEs tokenomics, kan du utforske BOME tokenets livepris!

BOOK OF MEME (BOME) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BOME hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BOME nå!

BOME prisforutsigelse Vil du vite hvor BOME kan være på vei? Vår BOME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOME tokenets prisforutsigelse nå!

