Hva er Artfi (ARTFI)

Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.

Artfi (ARTFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Artfi (ARTFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARTFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Artfi Hvor mye er Artfi (ARTFI) verdt i dag? Live ARTFI prisen i USD er 0.00322 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ARTFI-til-USD-pris? $ 0.00322 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ARTFI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Artfi? Markedsverdien for ARTFI er $ 419.78K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ARTFI? Den sirkulerende forsyningen av ARTFI er 130.37M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARTFI ? ARTFI oppnådde en ATH-pris på 0.03968435458968684 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ARTFI? ARTFI så en ATL-pris på 0.003156327163239439 USD . Hva er handelsvolumet til ARTFI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARTFI er $ 29.40K USD . Vil ARTFI gå høyere i år? ARTFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARTFI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Artfi (ARTFI) Viktige bransjeoppdateringer

