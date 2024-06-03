Artfi (ARTFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Artfi (ARTFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Artfi (ARTFI) Informasjon Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world. Offisiell nettside: https://artfi.world/ Teknisk dokument: https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://suiscan.xyz/mainnet/home Kjøp ARTFI nå!

Artfi (ARTFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Artfi (ARTFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 415.87K $ 415.87K $ 415.87K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 130.37M $ 130.37M $ 130.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M All-time high: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 All-Time Low: $ 0.003153189952098783 $ 0.003153189952098783 $ 0.003153189952098783 Nåværende pris: $ 0.00319 $ 0.00319 $ 0.00319 Lær mer om Artfi (ARTFI) pris

Artfi (ARTFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Artfi (ARTFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARTFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARTFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARTFIs tokenomics, kan du utforske ARTFI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ARTFI Interessert i å legge til Artfi (ARTFI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ARTFI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ARTFI på MEXC nå!

Artfi (ARTFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ARTFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ARTFI nå!

ARTFI prisforutsigelse Vil du vite hvor ARTFI kan være på vei? Vår ARTFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARTFI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!