Arweave (AR) Informasjon Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below. Offisiell nettside: https://www.arweave.org Teknisk dokument: https://ar-io.net/azo-0qw6bb9u5doGdMR-atcIRV_ylJCV4K4Kwv85GO4 Blokkutforsker: https://viewblock.io/arweave Kjøp AR nå!

Arweave (AR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arweave (AR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 436.92M $ 436.92M $ 436.92M Total forsyning: $ 65.65M $ 65.65M $ 65.65M Sirkulerende forsyning: $ 65.65M $ 65.65M $ 65.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 439.23M $ 439.23M $ 439.23M All-time high: $ 90.912 $ 90.912 $ 90.912 All-Time Low: $ 0.485449842644 $ 0.485449842644 $ 0.485449842644 Nåværende pris: $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 Lær mer om Arweave (AR) pris

Arweave (AR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Arweave (AR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARs tokenomics, kan du utforske AR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AR Interessert i å legge til Arweave (AR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AR på MEXC nå!

Arweave (AR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AR nå!

AR prisforutsigelse Vil du vite hvor AR kan være på vei? Vår AR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AR tokenets prisforutsigelse nå!

