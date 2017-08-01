AR

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

NavnAR

RangeringNo.145

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)39.57%

Opplagsforsyning65,652,466

Maksimal forsyning66,000,000

Total forsyning65,652,466

Opplagsforsyning0.9947%

Utstedelsesdato2017-08-01 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high90.94004420870436,2021-11-05

Laveste pris0.485449842644,2020-05-27

Offentlig blokkjedeAR

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

