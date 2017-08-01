Dagens Arweave livepris er 6.909 USD. Spor prisoppdateringer for AR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Arweave livepris er 6.909 USD. Spor prisoppdateringer for AR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Arweave Logo

Arweave Pris(AR)

1 AR til USD livepris:

$6.907
$6.907$6.907
-5.40%1D
USD
Arweave (AR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:49:56 (UTC+8)

Arweave (AR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 6.872
$ 6.872$ 6.872
24 timer lav
$ 7.349
$ 7.349$ 7.349
24 timer høy

$ 6.872
$ 6.872$ 6.872

$ 7.349
$ 7.349$ 7.349

$ 90.94004420870436
$ 90.94004420870436$ 90.94004420870436

$ 0.485449842644
$ 0.485449842644$ 0.485449842644

-1.26%

-5.40%

-4.48%

-4.48%

Arweave (AR) sanntidsprisen er $ 6.909. I løpet av de siste 24 timene har AR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.872 og et toppnivå på $ 7.349, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AR er $ 90.94004420870436, mens den rekordlave prisen er $ 0.485449842644.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AR endret seg med -1.26% i løpet av den siste timen, -5.40% over 24 timer og -4.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arweave (AR) Markedsinformasjon

No.131

$ 453.59M
$ 453.59M$ 453.59M

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

$ 455.99M
$ 455.99M$ 455.99M

65.65M
65.65M 65.65M

66,000,000
66,000,000 66,000,000

65,652,466
65,652,466 65,652,466

99.47%

0.01%

2017-08-01 00:00:00

AR

Nåværende markedsverdi på Arweave er $ 453.59M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.22M. Den sirkulerende forsyningen på AR er 65.65M, med en total tilgang på 65652466. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 455.99M.

Arweave (AR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Arweave for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.39427-5.40%
30 dager$ +0.038+0.55%
60 dager$ -1.617-18.97%
90 dager$ +1.875+37.24%
Arweave Prisendring i dag

I dag registrerte AR en endring på $ -0.39427 (-5.40%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Arweave 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.038 (+0.55%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Arweave 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AR en endring på $ -1.617 (-18.97%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Arweave 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.875+37.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Arweave (AR)?

Sjekk ut Arweave Prishistorikk-siden nå.

Hva er Arweave (AR)

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

Arweave er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Arweave investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Arweave på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Arweave kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Arweave Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Arweave (AR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Arweave (AR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Arweave.

Sjekk Arweaveprisprognosen nå!

Arweave (AR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Arweave (AR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Arweave (AR)

Leter du etter hvordan du kjøperArweave? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Arweave på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AR til lokale valutaer

1 Arweave(AR) til VND
181,810.335
1 Arweave(AR) til AUD
A$10.43259
1 Arweave(AR) til GBP
5.11266
1 Arweave(AR) til EUR
5.87265
1 Arweave(AR) til USD
$6.909
1 Arweave(AR) til MYR
RM29.0178
1 Arweave(AR) til TRY
285.82533
1 Arweave(AR) til JPY
¥1,015.623
1 Arweave(AR) til ARS
ARS$10,190.22228
1 Arweave(AR) til RUB
574.8288
1 Arweave(AR) til INR
608.6829
1 Arweave(AR) til IDR
Rp115,149.95394
1 Arweave(AR) til KRW
9,649.38576
1 Arweave(AR) til PHP
394.22754
1 Arweave(AR) til EGP
￡E.332.73744
1 Arweave(AR) til BRL
R$36.75588
1 Arweave(AR) til CAD
C$9.46533
1 Arweave(AR) til BDT
841.10166
1 Arweave(AR) til NGN
10,327.29684
1 Arweave(AR) til COP
$26,883.26445
1 Arweave(AR) til ZAR
R.119.87115
1 Arweave(AR) til UAH
285.47988
1 Arweave(AR) til TZS
T.Sh.17,101.43316
1 Arweave(AR) til VES
Bs1,126.167
1 Arweave(AR) til CLP
$6,598.095
1 Arweave(AR) til PKR
Rs1,961.05056
1 Arweave(AR) til KZT
3,740.60169
1 Arweave(AR) til THB
฿219.98256
1 Arweave(AR) til TWD
NT$208.72089
1 Arweave(AR) til AED
د.إ25.35603
1 Arweave(AR) til CHF
Fr5.45811
1 Arweave(AR) til HKD
HK$53.68293
1 Arweave(AR) til AMD
֏2,644.0743
1 Arweave(AR) til MAD
.د.م62.31918
1 Arweave(AR) til MXN
$126.91833
1 Arweave(AR) til SAR
ريال25.90875
1 Arweave(AR) til ETB
Br991.92513
1 Arweave(AR) til KES
KSh892.50462
1 Arweave(AR) til JOD
د.أ4.898481
1 Arweave(AR) til PLN
25.01058
1 Arweave(AR) til RON
лв29.77779
1 Arweave(AR) til SEK
kr64.87551
1 Arweave(AR) til BGN
лв11.46894
1 Arweave(AR) til HUF
Ft2,293.788
1 Arweave(AR) til CZK
142.60176
1 Arweave(AR) til KWD
د.ك2.107245
1 Arweave(AR) til ILS
23.00697
1 Arweave(AR) til BOB
Bs47.74119
1 Arweave(AR) til AZN
11.7453
1 Arweave(AR) til TJS
SM64.66824
1 Arweave(AR) til GEL
18.6543
1 Arweave(AR) til AOA
Kz6,298.03713
1 Arweave(AR) til BHD
.د.ب2.604693
1 Arweave(AR) til BMD
$6.909
1 Arweave(AR) til DKK
kr43.80306
1 Arweave(AR) til HNL
L181.08489
1 Arweave(AR) til MUR
313.25406
1 Arweave(AR) til NAD
$119.87115
1 Arweave(AR) til NOK
kr68.60637
1 Arweave(AR) til NZD
$11.7453
1 Arweave(AR) til PAB
B/.6.909
1 Arweave(AR) til PGK
K28.87962
1 Arweave(AR) til QAR
ر.ق25.07967
1 Arweave(AR) til RSD
дин.687.92913
1 Arweave(AR) til UZS
soʻm85,296.23403
1 Arweave(AR) til ALL
L569.71614
1 Arweave(AR) til ANG
ƒ12.36711
1 Arweave(AR) til AWG
ƒ12.4362
1 Arweave(AR) til BBD
$13.818
1 Arweave(AR) til BAM
KM11.46894
1 Arweave(AR) til BIF
Fr20,623.365
1 Arweave(AR) til BND
$8.84352
1 Arweave(AR) til BSD
$6.909
1 Arweave(AR) til JMD
$1,108.27269
1 Arweave(AR) til KHR
27,746.95854
1 Arweave(AR) til KMF
Fr2,887.962
1 Arweave(AR) til LAK
150,195.64917
1 Arweave(AR) til LKR
Rs2,089.83432
1 Arweave(AR) til MDL
L113.9985
1 Arweave(AR) til MGA
Ar30,570.73593
1 Arweave(AR) til MOP
P55.34109
1 Arweave(AR) til MVR
105.7077
1 Arweave(AR) til MWK
MK11,994.78399
1 Arweave(AR) til MZN
MT441.4851
1 Arweave(AR) til NPR
Rs973.61628
1 Arweave(AR) til PYG
49,344.078
1 Arweave(AR) til RWF
Fr10,011.141
1 Arweave(AR) til SBD
$56.6538
1 Arweave(AR) til SCR
105.15498
1 Arweave(AR) til SRD
$263.16381
1 Arweave(AR) til SVC
$60.45375
1 Arweave(AR) til SZL
L119.87115
1 Arweave(AR) til TMT
m24.1815
1 Arweave(AR) til TND
د.ت20.10519
1 Arweave(AR) til TTD
$46.77393
1 Arweave(AR) til UGX
Sh24,236.772
1 Arweave(AR) til XAF
Fr3,848.313
1 Arweave(AR) til XCD
$18.6543
1 Arweave(AR) til XOF
Fr3,848.313
1 Arweave(AR) til XPF
Fr697.809
1 Arweave(AR) til BWP
P92.02788
1 Arweave(AR) til BZD
$13.88709
1 Arweave(AR) til CVE
$647.92602
1 Arweave(AR) til DJF
Fr1,229.802
1 Arweave(AR) til DOP
$428.49618
1 Arweave(AR) til DZD
د.ج894.7155
1 Arweave(AR) til FJD
$15.54525
1 Arweave(AR) til GNF
Fr60,073.755
1 Arweave(AR) til GTQ
Q52.92294
1 Arweave(AR) til GYD
$1,445.98461
1 Arweave(AR) til ISK
kr835.989

Arweave Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Arweave, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Arweave nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Arweave

Hvor mye er Arweave (AR) verdt i dag?
Live AR prisen i USD er 6.909 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AR til USD er $ 6.909. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Arweave?
Markedsverdien for AR er $ 453.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AR?
Den sirkulerende forsyningen av AR er 65.65M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAR ?
AR oppnådde en ATH-pris på 90.94004420870436 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AR?
AR så en ATL-pris på 0.485449842644 USD.
Hva er handelsvolumet til AR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AR er $ 3.22M USD.
Vil AR gå høyere i år?
AR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:49:56 (UTC+8)

Arweave (AR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AR-til-USD-kalkulator

Beløp

AR
AR
USD
USD

1 AR = 6.909 USD

Handle AR

ARETH
$0.0015334
$0.0015334$0.0015334
-3.53%
ARUSDT
$6.907
$6.907$6.907
-5.47%

