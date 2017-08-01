Hva er Arweave (AR)

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

Arweave er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Arweave investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk AR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Arweave på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Arweave kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Arweave Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Arweave (AR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Arweave (AR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Arweave.

Sjekk Arweaveprisprognosen nå!

Arweave (AR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Arweave (AR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Arweave (AR)

Leter du etter hvordan du kjøperArweave? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Arweave på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AR til lokale valutaer

Prøv konverting

Arweave Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Arweave, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Arweave Hvor mye er Arweave (AR) verdt i dag? Live AR prisen i USD er 6.909 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AR-til-USD-pris? $ 6.909 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Arweave? Markedsverdien for AR er $ 453.59M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AR? Den sirkulerende forsyningen av AR er 65.65M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAR ? AR oppnådde en ATH-pris på 90.94004420870436 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AR? AR så en ATL-pris på 0.485449842644 USD . Hva er handelsvolumet til AR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AR er $ 3.22M USD . Vil AR gå høyere i år? AR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AR prisprognosen for en mer grundig analyse.

Arweave (AR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?