Dagens APF Coin livepris er 0.0855 USD. Spor prisoppdateringer for APFC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APFC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

APF Coin Logo

APF Coin Pris(APFC)

1 APFC til USD livepris:

$0.0855
$0.0855$0.0855
-0.11%1D
USD
APF Coin (APFC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:46:43 (UTC+8)

APF Coin (APFC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0852
$ 0.0852$ 0.0852
24 timer lav
$ 0.0915
$ 0.0915$ 0.0915
24 timer høy

$ 0.0852
$ 0.0852$ 0.0852

$ 0.0915
$ 0.0915$ 0.0915

$ 1.1412384971742038
$ 1.1412384971742038$ 1.1412384971742038

$ 0.027175890738301504
$ 0.027175890738301504$ 0.027175890738301504

0.00%

-0.11%

-7.57%

-7.57%

APF Coin (APFC) sanntidsprisen er $ 0.0855. I løpet av de siste 24 timene har APFC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0852 og et toppnivå på $ 0.0915, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APFC er $ 1.1412384971742038, mens den rekordlave prisen er $ 0.027175890738301504.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APFC endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -7.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

APF Coin (APFC) Markedsinformasjon

No.4154

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 49.01K
$ 49.01K$ 49.01K

$ 21.38M
$ 21.38M$ 21.38M

0.00
0.00 0.00

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på APF Coin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 49.01K. Den sirkulerende forsyningen på APFC er 0.00, med en total tilgang på 250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.38M.

APF Coin (APFC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene APF Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000094-0.11%
30 dager$ +0.0025+3.01%
60 dager$ +0.0391+84.26%
90 dager$ -0.2977-77.69%
APF Coin Prisendring i dag

I dag registrerte APFC en endring på $ -0.000094 (-0.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

APF Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0025 (+3.01%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

APF Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så APFC en endring på $ +0.0391 (+84.26%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

APF Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.2977-77.69% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for APF Coin (APFC)?

Sjekk ut APF Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er APF Coin (APFC)

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

APF Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere APF Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk APFC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om APF Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din APF Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

APF Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil APF Coin (APFC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine APF Coin (APFC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for APF Coin.

Sjekk APF Coinprisprognosen nå!

APF Coin (APFC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak APF Coin (APFC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APFC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe APF Coin (APFC)

Leter du etter hvordan du kjøperAPF Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe APF Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

APFC til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av APF Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell APF Coin nettside
Blokker Explorer

Hvitbok
Offisiell APF Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om APF Coin

Hvor mye er APF Coin (APFC) verdt i dag?
Live APFC prisen i USD er 0.0855 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APFC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APFC til USD er $ 0.0855. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for APF Coin?
Markedsverdien for APFC er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APFC?
Den sirkulerende forsyningen av APFC er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPFC ?
APFC oppnådde en ATH-pris på 1.1412384971742038 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APFC?
APFC så en ATL-pris på 0.027175890738301504 USD.
Hva er handelsvolumet til APFC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APFC er $ 49.01K USD.
Vil APFC gå høyere i år?
APFC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APFC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:46:43 (UTC+8)

