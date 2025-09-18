Hva er APF Coin (APFC)

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

APF Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere APF Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk APFC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om APF Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din APF Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

APF Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil APF Coin (APFC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine APF Coin (APFC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for APF Coin.

Sjekk APF Coinprisprognosen nå!

APF Coin (APFC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak APF Coin (APFC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APFC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe APF Coin (APFC)

Leter du etter hvordan du kjøperAPF Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe APF Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

APFC til lokale valutaer

Prøv konverting

APF Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av APF Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om APF Coin Hvor mye er APF Coin (APFC) verdt i dag? Live APFC prisen i USD er 0.0855 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende APFC-til-USD-pris? $ 0.0855 . Sjekk ut Den nåværende prisen på APFC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for APF Coin? Markedsverdien for APFC er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av APFC? Den sirkulerende forsyningen av APFC er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPFC ? APFC oppnådde en ATH-pris på 1.1412384971742038 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på APFC? APFC så en ATL-pris på 0.027175890738301504 USD . Hva er handelsvolumet til APFC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APFC er $ 49.01K USD . Vil APFC gå høyere i år? APFC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APFC prisprognosen for en mer grundig analyse.

APF Coin (APFC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?