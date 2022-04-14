APF Coin (APFC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i APF Coin (APFC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

APF Coin (APFC) Informasjon APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies. Offisiell nettside: https://verdanteurope.com/en/ Teknisk dokument: https://verdanteurope.com/site/assets/files/1172/apf_digital_agrifund_cr_crypto-asset_white_paper_eng.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8eD955a2b7d2C3a17a9d05dACa95E01818f8C11e Kjøp APFC nå!

APF Coin (APFC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for APF Coin (APFC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M All-time high: $ 1.1497 $ 1.1497 $ 1.1497 All-Time Low: $ 0.027175890738301504 $ 0.027175890738301504 $ 0.027175890738301504 Nåværende pris: $ 0.0797 $ 0.0797 $ 0.0797 Lær mer om APF Coin (APFC) pris

APF Coin (APFC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak APF Coin (APFC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APFC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APFC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APFCs tokenomics, kan du utforske APFC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe APFC Interessert i å legge til APF Coin (APFC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe APFC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper APFC på MEXC nå!

APF Coin (APFC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til APFC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for APFC nå!

APFC prisforutsigelse Vil du vite hvor APFC kan være på vei? Vår APFC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APFC tokenets prisforutsigelse nå!

