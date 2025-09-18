Dagens APED livepris er 0.3013 USD. Spor prisoppdateringer for APED til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APED pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens APED livepris er 0.3013 USD. Spor prisoppdateringer for APED til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APED pristrenden enkelt hos MEXC nå.

APED Pris(APED)

1 APED til USD livepris:

$0.3003
$0.3003$0.3003
+1.69%1D
USD
APED (APED) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:57:22 (UTC+8)

APED (APED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.26
$ 0.26$ 0.26
24 timer lav
$ 0.3598
$ 0.3598$ 0.3598
24 timer høy

$ 0.26
$ 0.26$ 0.26

$ 0.3598
$ 0.3598$ 0.3598

$ 15.828772100274763
$ 15.828772100274763$ 15.828772100274763

$ 0.13723383845829235
$ 0.13723383845829235$ 0.13723383845829235

+0.87%

+1.69%

-2.28%

-2.28%

APED (APED) sanntidsprisen er $ 0.3013. I løpet av de siste 24 timene har APED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.26 og et toppnivå på $ 0.3598, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APED er $ 15.828772100274763, mens den rekordlave prisen er $ 0.13723383845829235.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APED endret seg med +0.87% i løpet av den siste timen, +1.69% over 24 timer og -2.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

APED (APED) Markedsinformasjon

No.2766

$ 293.61K
$ 293.61K$ 293.61K

$ 59.56K
$ 59.56K$ 59.56K

$ 301.30K
$ 301.30K$ 301.30K

974.49K
974.49K 974.49K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

97.44%

ETH

Nåværende markedsverdi på APED er $ 293.61K, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.56K. Den sirkulerende forsyningen på APED er 974.49K, med en total tilgang på 1000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 301.30K.

APED (APED) Prishistorikk USD

Spor prisendringene APED for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.004991+1.69%
30 dager$ -0.0874-22.49%
60 dager$ -0.1544-33.89%
90 dager$ -0.013-4.14%
APED Prisendring i dag

I dag registrerte APED en endring på $ +0.004991 (+1.69%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

APED 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0874 (-22.49%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

APED 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så APED en endring på $ -0.1544 (-33.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

APED 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.013-4.14% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for APED (APED)?

Sjekk ut APED Prishistorikk-siden nå.

Hva er APED (APED)

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

APED er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere APED investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk APED Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om APED på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din APED kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

APED Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil APED (APED) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine APED (APED) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for APED.

Sjekk APEDprisprognosen nå!

APED (APED) tokenomics

Å forstå tokenomics bak APED (APED) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APED tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe APED (APED)

Leter du etter hvordan du kjøperAPED? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe APED på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

APED til lokale valutaer

1 APED(APED) til VND
7,928.7095
1 APED(APED) til AUD
A$0.454963
1 APED(APED) til GBP
0.222962
1 APED(APED) til EUR
0.256105
1 APED(APED) til USD
$0.3013
1 APED(APED) til MYR
RM1.26546
1 APED(APED) til TRY
12.464781
1 APED(APED) til JPY
¥44.2911
1 APED(APED) til ARS
ARS$444.393396
1 APED(APED) til RUB
25.065147
1 APED(APED) til INR
26.541517
1 APED(APED) til IDR
Rp5,021.664658
1 APED(APED) til KRW
421.39818
1 APED(APED) til PHP
17.195191
1 APED(APED) til EGP
￡E.14.510608
1 APED(APED) til BRL
R$1.602916
1 APED(APED) til CAD
C$0.412781
1 APED(APED) til BDT
36.680262
1 APED(APED) til NGN
450.371188
1 APED(APED) til COP
$1,176.953125
1 APED(APED) til ZAR
R.5.224542
1 APED(APED) til UAH
12.449716
1 APED(APED) til TZS
T.Sh.745.789812
1 APED(APED) til VES
Bs49.1119
1 APED(APED) til CLP
$287.7415
1 APED(APED) til PKR
Rs85.520992
1 APED(APED) til KZT
163.126833
1 APED(APED) til THB
฿9.599418
1 APED(APED) til TWD
NT$9.108299
1 APED(APED) til AED
د.إ1.105771
1 APED(APED) til CHF
Fr0.238027
1 APED(APED) til HKD
HK$2.341101
1 APED(APED) til AMD
֏115.30751
1 APED(APED) til MAD
.د.م2.717726
1 APED(APED) til MXN
$5.534881
1 APED(APED) til SAR
ريال1.129875
1 APED(APED) til ETB
Br43.257641
1 APED(APED) til KES
KSh38.921934
1 APED(APED) til JOD
د.أ0.2136217
1 APED(APED) til PLN
1.093719
1 APED(APED) til RON
лв1.301616
1 APED(APED) til SEK
kr2.835233
1 APED(APED) til BGN
лв0.500158
1 APED(APED) til HUF
Ft100.296744
1 APED(APED) til CZK
6.233897
1 APED(APED) til KWD
د.ك0.0918965
1 APED(APED) til ILS
1.003329
1 APED(APED) til BOB
Bs2.081983
1 APED(APED) til AZN
0.51221
1 APED(APED) til TJS
SM2.820168
1 APED(APED) til GEL
0.81351
1 APED(APED) til AOA
Kz274.656041
1 APED(APED) til BHD
.د.ب0.1135901
1 APED(APED) til BMD
$0.3013
1 APED(APED) til DKK
kr1.913255
1 APED(APED) til HNL
L7.897073
1 APED(APED) til MUR
13.660942
1 APED(APED) til NAD
$5.227555
1 APED(APED) til NOK
kr2.997935
1 APED(APED) til NZD
$0.51221
1 APED(APED) til PAB
B/.0.3013
1 APED(APED) til PGK
K1.259434
1 APED(APED) til QAR
ر.ق1.093719
1 APED(APED) til RSD
дин.30.057688
1 APED(APED) til UZS
soʻm3,719.750371
1 APED(APED) til ALL
L24.845198
1 APED(APED) til ANG
ƒ0.539327
1 APED(APED) til AWG
ƒ0.54234
1 APED(APED) til BBD
$0.6026
1 APED(APED) til BAM
KM0.500158
1 APED(APED) til BIF
Fr899.3805
1 APED(APED) til BND
$0.385664
1 APED(APED) til BSD
$0.3013
1 APED(APED) til JMD
$48.331533
1 APED(APED) til KHR
1,210.038878
1 APED(APED) til KMF
Fr125.9434
1 APED(APED) til LAK
6,549.999869
1 APED(APED) til LKR
Rs91.137224
1 APED(APED) til MDL
L4.97145
1 APED(APED) til MGA
Ar1,333.183201
1 APED(APED) til MOP
P2.413413
1 APED(APED) til MVR
4.60989
1 APED(APED) til MWK
MK523.089943
1 APED(APED) til MZN
MT19.25307
1 APED(APED) til NPR
Rs42.459196
1 APED(APED) til PYG
2,151.8846
1 APED(APED) til RWF
Fr436.5837
1 APED(APED) til SBD
$2.47066
1 APED(APED) til SCR
4.585786
1 APED(APED) til SRD
$11.476517
1 APED(APED) til SVC
$2.636375
1 APED(APED) til SZL
L5.227555
1 APED(APED) til TMT
m1.05455
1 APED(APED) til TND
د.ت0.876783
1 APED(APED) til TTD
$2.039801
1 APED(APED) til UGX
Sh1,056.9604
1 APED(APED) til XAF
Fr168.1254
1 APED(APED) til XCD
$0.81351
1 APED(APED) til XOF
Fr168.1254
1 APED(APED) til XPF
Fr30.4313
1 APED(APED) til BWP
P4.013316
1 APED(APED) til BZD
$0.605613
1 APED(APED) til CVE
$28.255914
1 APED(APED) til DJF
Fr53.6314
1 APED(APED) til DOP
$18.686626
1 APED(APED) til DZD
د.ج39.036428
1 APED(APED) til FJD
$0.677925
1 APED(APED) til GNF
Fr2,619.8035
1 APED(APED) til GTQ
Q2.307958
1 APED(APED) til GYD
$63.059077
1 APED(APED) til ISK
kr36.4573

APED Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av APED, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell APED nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om APED

Hvor mye er APED (APED) verdt i dag?
Live APED prisen i USD er 0.3013 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APED-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APED til USD er $ 0.3013. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for APED?
Markedsverdien for APED er $ 293.61K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APED?
Den sirkulerende forsyningen av APED er 974.49K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPED ?
APED oppnådde en ATH-pris på 15.828772100274763 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APED?
APED så en ATL-pris på 0.13723383845829235 USD.
Hva er handelsvolumet til APED?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APED er $ 59.56K USD.
Vil APED gå høyere i år?
APED kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APED prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:57:22 (UTC+8)

APED (APED) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

APED-til-USD-kalkulator

Beløp

APED
APED
USD
USD

1 APED = 0.3013 USD

Handle APED

APEDUSDT
$0.3003
$0.3003$0.3003
+1.48%

