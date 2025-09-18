Hva er APED (APED)

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

APED er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere APED investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



APED Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil APED (APED) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine APED (APED) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for APED.

APED (APED) tokenomics

Å forstå tokenomics bak APED (APED) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APED tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe APED (APED)

Leter du etter hvordan du kjøperAPED? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe APED på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

APED til lokale valutaer

APED Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av APED, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om APED Hvor mye er APED (APED) verdt i dag? Live APED prisen i USD er 0.3013 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende APED-til-USD-pris? $ 0.3013 . Sjekk ut Den nåværende prisen på APED til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for APED? Markedsverdien for APED er $ 293.61K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av APED? Den sirkulerende forsyningen av APED er 974.49K USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPED ? APED oppnådde en ATH-pris på 15.828772100274763 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på APED? APED så en ATL-pris på 0.13723383845829235 USD . Hva er handelsvolumet til APED? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APED er $ 59.56K USD . Vil APED gå høyere i år? APED kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APED prisprognosen for en mer grundig analyse.

APED (APED) Viktige bransjeoppdateringer

