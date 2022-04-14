APED (APED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i APED (APED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

APED (APED) Informasjon $APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time. Offisiell nettside: https://apedcto.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xe0151763455a8a021e64880c238ba1cff3787ff0 Kjøp APED nå!

APED (APED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for APED (APED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 276.27K $ 276.27K $ 276.27K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 974.49K $ 974.49K $ 974.49K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 283.50K $ 283.50K $ 283.50K All-time high: $ 15.9361 $ 15.9361 $ 15.9361 All-Time Low: $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 Nåværende pris: $ 0.2835 $ 0.2835 $ 0.2835 Lær mer om APED (APED) pris

APED (APED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak APED (APED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APEDs tokenomics, kan du utforske APED tokenets livepris!

Hvordan kjøpe APED Interessert i å legge til APED (APED) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe APED, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper APED på MEXC nå!

APED (APED) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til APED hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for APED nå!

APED prisforutsigelse Vil du vite hvor APED kan være på vei? Vår APED prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APED tokenets prisforutsigelse nå!

