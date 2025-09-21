APED (APED)-prisforutsigelse (USD)

Få APED prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye APED vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp APED

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på APED % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.2962 $0.2962 $0.2962 +4.77% USD Faktisk Prediksjon APED-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) APED (APED) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan APED potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.2962 i 2025. APED (APED) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan APED potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.31101 i 2026. APED (APED) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på APED for 2027 $ 0.326560 med en 10.25% vekstrate. APED (APED) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på APED for 2028 $ 0.342888 med en 15.76% vekstrate. APED (APED) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på APED for 2029 $ 0.360032 med en 21.55% vekstrate. APED (APED) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på APED for 2030 $ 0.378034 med en 27.63% vekstrate. APED (APED) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på APED potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.615778. APED (APED) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på APED potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0030. År Pris Vekst 2025 $ 0.2962 0.00%

2026 $ 0.31101 5.00%

2027 $ 0.326560 10.25%

2028 $ 0.342888 15.76%

2029 $ 0.360032 21.55%

2030 $ 0.378034 27.63%

2031 $ 0.396936 34.01%

2032 $ 0.416783 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.437622 47.75%

2034 $ 0.459503 55.13%

2035 $ 0.482478 62.89%

2036 $ 0.506602 71.03%

2037 $ 0.531932 79.59%

2038 $ 0.558529 88.56%

2039 $ 0.586455 97.99%

2040 $ 0.615778 107.89% Vis mer Kortsiktig APED-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.2962 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.296240 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.296484 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.297417 0.41% APED (APED) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for APED September 21, 2025(I dag) er $0.2962 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. APED (APED) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for APED, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.296240 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. APED (APED) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for APED, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.296484 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. APED (APED) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for APED $0.297417 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende APED prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.2962$ 0.2962 $ 0.2962 Prisendring (24 t) +4.77% Markedsverdi $ 288.16K$ 288.16K $ 288.16K Opplagsforsyning 974.49K 974.49K 974.49K Volum (24 timer) $ 56.88K$ 56.88K $ 56.88K Volum (24 timer) -- Den siste APED-prisen er $ 0.2962. Den har en 24-timers endring på +4.77%, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.88K. Videre har APED en sirkulerende forsyning på 974.49K og total markedsverdi på $ 288.16K. Se APED livepris

Hvordan kjøpe APED (APED) Prøver du å kjøpe APED? Du kan nå kjøpe APED via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper APED og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper APED nå

APED Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for APED direktepris, er gjeldende pris for APED 0.2957USD. Den sirkulerende forsyningen av APED(APED) er 0.00 APED , som gir den en markedsverdi på $288.16K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000500 $ 0.315 $ 0.2778

7 dager -0.05% $ -0.017299 $ 0.3598 $ 0.26

30 dager -0.19% $ -0.0721 $ 0.45 $ 0.2236 24-timers ytelse De siste 24 timene har APED vist en prisbevegelse på $-0.000500 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har APED handlet på en topp på $0.3598 og en bunn på $0.26 . Det så en prisendring på -0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til APED for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har APED opplevd en -0.19% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.0721 av dens verdi. Dette indikerer at APED kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette APED prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full APED prishistorikk

Hvordan fungerer APED (APED) prisforutsigelsesmodul? APED-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for APED basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for APED det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for APED, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til APED. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til APED. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til APED for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til APED.

Hvorfor er APED-prisforutsigelse viktig?

APED-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i APED nå? I følge dine forutsigelser vil APED oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for APED neste måned? I følge APED (APED)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte APED-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 APED koste i 2026? Prisen på 1 APED (APED) i dag er $0.2962 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil APED øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på APED i 2027? APED (APED) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 APED innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for APED i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil APED (APED) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for APED i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil APED (APED) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 APED koste i 2030? Prisen på 1 APED (APED) i dag er $0.2962 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil APED øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for APED i 2040? APED (APED) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 APED innen 2040. Registrer deg nå