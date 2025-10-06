Plasma pris i dag

Sanntids Plasma (XPL) pris i dag er $ 0.1958, med en 2.44% endring de siste 24 timene. Nåværende XPL til USD konverteringssats er $ 0.1958 per XPL.

Plasma rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- XPL. I løpet av de siste 24 timene XPL har den blitt handlet mellom $ 0.1951(laveste) og $ 0.2081 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har XPL beveget seg -2.98% i løpet av den siste timen og -16.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 3.20M.

Plasma (XPL) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Fullt utvannet markedsverdi $ 1.96B$ 1.96B $ 1.96B Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede PLASMA

Nåværende markedsverdi på Plasma er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.20M. Den sirkulerende forsyningen på XPL er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.96B.