Dagens R0AR TOKEN livepris er 0.0254 USD. Spor prisoppdateringer for 1R0R til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

R0AR TOKEN Logo

R0AR TOKEN Pris(1R0R)

1 1R0R til USD livepris:

$0.0254
$0.0254$0.0254
-5.75%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:52:26 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02531
$ 0.02531$ 0.02531
24 timer lav
$ 0.0272
$ 0.0272$ 0.0272
24 timer høy

$ 0.02531
$ 0.02531$ 0.02531

$ 0.0272
$ 0.0272$ 0.0272

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

-0.55%

-5.75%

-26.91%

-26.91%

R0AR TOKEN (1R0R) sanntidsprisen er $ 0.0254. I løpet av de siste 24 timene har 1R0R blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02531 og et toppnivå på $ 0.0272, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 1R0R er $ 0.05359728874422925, mens den rekordlave prisen er $ 0.003689277531738991.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 1R0R endret seg med -0.55% i løpet av den siste timen, -5.75% over 24 timer og -26.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

R0AR TOKEN (1R0R) Markedsinformasjon

No.5870

--
----

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

$ 254.00M
$ 254.00M$ 254.00M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

Nåværende markedsverdi på R0AR TOKEN er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.65K. Den sirkulerende forsyningen på 1R0R er --, med en total tilgang på 1000000000010. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 254.00M.

R0AR TOKEN (1R0R) Prishistorikk USD

Spor prisendringene R0AR TOKEN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0015496-5.75%
30 dager$ -0.00446-14.94%
60 dager$ +0.00299+13.34%
90 dager$ +0.0154+154.00%
R0AR TOKEN Prisendring i dag

I dag registrerte 1R0R en endring på $ -0.0015496 (-5.75%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

R0AR TOKEN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00446 (-14.94%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

R0AR TOKEN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så 1R0R en endring på $ +0.00299 (+13.34%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

R0AR TOKEN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0154+154.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for R0AR TOKEN (1R0R)?

Sjekk ut R0AR TOKEN Prishistorikk-siden nå.

Hva er R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere R0AR TOKEN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk 1R0R Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om R0AR TOKEN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din R0AR TOKEN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

R0AR TOKEN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil R0AR TOKEN (1R0R) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine R0AR TOKEN (1R0R) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for R0AR TOKEN.

Sjekk R0AR TOKENprisprognosen nå!

R0AR TOKEN (1R0R) tokenomics

Å forstå tokenomics bak R0AR TOKEN (1R0R) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 1R0R tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe R0AR TOKEN (1R0R)

Leter du etter hvordan du kjøperR0AR TOKEN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe R0AR TOKEN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

1R0R til lokale valutaer

R0AR TOKEN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av R0AR TOKEN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om R0AR TOKEN

Hvor mye er R0AR TOKEN (1R0R) verdt i dag?
Live 1R0R prisen i USD er 0.0254 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 1R0R-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 1R0R til USD er $ 0.0254. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for R0AR TOKEN?
Markedsverdien for 1R0R er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 1R0R?
Den sirkulerende forsyningen av 1R0R er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for1R0R ?
1R0R oppnådde en ATH-pris på 0.05359728874422925 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 1R0R?
1R0R så en ATL-pris på 0.003689277531738991 USD.
Hva er handelsvolumet til 1R0R?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 1R0R er $ 10.65K USD.
Vil 1R0R gå høyere i år?
1R0R kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 1R0R prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:52:26 (UTC+8)

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
