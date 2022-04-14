R0AR TOKEN (1R0R) tokenomics Oppdag viktig innsikt i R0AR TOKEN (1R0R), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

R0AR TOKEN (1R0R) Informasjon R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all. Offisiell nettside: https://r0ar.io/ Teknisk dokument: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea Kjøp 1R0R nå!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for R0AR TOKEN (1R0R), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 223.90M $ 223.90M $ 223.90M All-time high: $ 0.04521 $ 0.04521 $ 0.04521 All-Time Low: $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 Nåværende pris: $ 0.02239 $ 0.02239 $ 0.02239 Lær mer om R0AR TOKEN (1R0R) pris

R0AR TOKEN (1R0R) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak R0AR TOKEN (1R0R) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 1R0R tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 1R0R tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 1R0Rs tokenomics, kan du utforske 1R0R tokenets livepris!

R0AR TOKEN (1R0R) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til 1R0R hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for 1R0R nå!

1R0R prisforutsigelse Vil du vite hvor 1R0R kan være på vei? Vår 1R0R prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 1R0R tokenets prisforutsigelse nå!

