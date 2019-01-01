Taiko (TAIKO) Tokenomika

Taiko (TAIKO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTaiko (TAIKO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Taiko (TAIKO) Informacija

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Oficiali svetainė:
https://taiko.xyz/
Baltoji knyga:
https://docs.taiko.xyz/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x10dea67478c5f8c5e2d90e5e9b26dbe60c54d800

Taiko (TAIKO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Taiko (TAIKO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 80.85M
$ 80.85M$ 80.85M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 183.53M
$ 183.53M$ 183.53M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 440.50M
$ 440.50M$ 440.50M
Visų laikų rekordas:
$ 4
$ 4$ 4
Visų laikų minimumas:
$ 0.3438804476028733
$ 0.3438804476028733$ 0.3438804476028733
Dabartinė kaina:
$ 0.4405
$ 0.4405$ 0.4405

Taiko (TAIKO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Taiko (TAIKO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TAIKO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TAIKO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TAIKO tokenomiką, galite peržiūrėti TAIKO tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti TAIKO

Norite įtraukti Taiko (TAIKO) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius TAIKO pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Taiko (TAIKO) Kainų istorija

TAIKO kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

TAIKO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TAIKO? Mūsų TAIKO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.