Supra logotipas

Supra kaina(SUPRA)

1 SUPRA į USD – tiesioginė kaina:

+0.27%1D
USD
Supra (SUPRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:34:44(UTC+8)

Supra (SUPRA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

+0.27%

-2.25%

-2.25%

Supra (SUPRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.002961. Per pastarąsias 24 valandas SUPRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00289 iki aukščiausios $ 0.003097 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUPRA kaina yra $ 0.07345197583389378, o žemiausia – $ 0.001910422229242526.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUPRA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Supra (SUPRA) rinkos informacija

No.567

18.00%

SUPRA

Dabartinė Supra rinkos kapitalizacija yra $ 53.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 459.60K. SUPRA apyvartoje yra 18.01B vienetų, o bendras kiekis siekia 80305706906.79231. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 296.10M

Supra (SUPRA) kainos istorija USD

Stebėkite Supra kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000797+0.27%
30 dienų$ -0.001176-28.43%
60 dienų$ -0.001152-28.01%
90 dienų$ -0.000938-24.06%
Supra kainos pokytis šiandien

Šiandien SUPRA užfiksuotas $ +0.00000797 (+0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Supra 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001176 (-28.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Supra 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUPRA rodiklis pasikeitė $ -0.001152 (-28.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Supra 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000938 (-24.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Supra (SUPRA) pokyčius?

Peržiūrėkite Supra kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Supra (SUPRA)

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

Supra galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Supra investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SUPRAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Supra mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Supra, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Supra kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Supra (SUPRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Supra (SUPRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Supra prognozes.

Peržiūrėkite Supra kainos prognozę dabar!

Supra (SUPRA) Tokenomika

Supratimas apie Supra (SUPRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUPRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Supra (SUPRA)

Ieškote, kaip nusipirkti Supra? Viskas paprasta ir patogu! Supra lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SUPRA į vietos valiutas

1 Supra(SUPRA) į VND
77.918715
1 Supra(SUPRA) į AUD
A$0.00447111
1 Supra(SUPRA) į GBP
0.00216153
1 Supra(SUPRA) į EUR
0.00251685
1 Supra(SUPRA) į USD
$0.002961
1 Supra(SUPRA) į MYR
RM0.01249542
1 Supra(SUPRA) į TRY
0.12223008
1 Supra(SUPRA) į JPY
¥0.435267
1 Supra(SUPRA) į ARS
ARS$4.2179445
1 Supra(SUPRA) į RUB
0.25017489
1 Supra(SUPRA) į INR
0.26124903
1 Supra(SUPRA) į IDR
Rp48.54097584
1 Supra(SUPRA) į KRW
4.11821802
1 Supra(SUPRA) į PHP
0.16939881
1 Supra(SUPRA) į EGP
￡E.0.14254254
1 Supra(SUPRA) į BRL
R$0.0159894
1 Supra(SUPRA) į CAD
C$0.00408618
1 Supra(SUPRA) į BDT
0.3606498
1 Supra(SUPRA) į NGN
4.46604669
1 Supra(SUPRA) į COP
$11.61173916
1 Supra(SUPRA) į ZAR
R.0.05178789
1 Supra(SUPRA) į UAH
0.12223008
1 Supra(SUPRA) į VES
Bs0.461916
1 Supra(SUPRA) į CLP
$2.845521
1 Supra(SUPRA) į PKR
Rs0.84095361
1 Supra(SUPRA) į KZT
1.59621588
1 Supra(SUPRA) į THB
฿0.09410058
1 Supra(SUPRA) į TWD
NT$0.08992557
1 Supra(SUPRA) į AED
د.إ0.01086687
1 Supra(SUPRA) į CHF
Fr0.00233919
1 Supra(SUPRA) į HKD
HK$0.02303658
1 Supra(SUPRA) į AMD
֏1.13142771
1 Supra(SUPRA) į MAD
.د.م0.02673783
1 Supra(SUPRA) į MXN
$0.0550746
1 Supra(SUPRA) į SAR
ريال0.01110375
1 Supra(SUPRA) į PLN
0.01077804
1 Supra(SUPRA) į RON
лв0.01285074
1 Supra(SUPRA) į SEK
kr0.02768535
1 Supra(SUPRA) į BGN
лв0.00494487
1 Supra(SUPRA) į HUF
Ft0.99528093
1 Supra(SUPRA) į CZK
0.06176646
1 Supra(SUPRA) į KWD
د.ك0.000903105
1 Supra(SUPRA) į ILS
0.00986013
1 Supra(SUPRA) į AOA
Kz2.70904851
1 Supra(SUPRA) į BHD
.د.ب0.001116297
1 Supra(SUPRA) į BMD
$0.002961
1 Supra(SUPRA) į DKK
kr0.01889118
1 Supra(SUPRA) į HNL
L0.07760781
1 Supra(SUPRA) į MUR
0.13490316
1 Supra(SUPRA) į NAD
$0.05205438
1 Supra(SUPRA) į NOK
kr0.02940273
1 Supra(SUPRA) į NZD
$0.00497448
1 Supra(SUPRA) į PAB
B/.0.002961
1 Supra(SUPRA) į PGK
K0.01255464
1 Supra(SUPRA) į QAR
ر.ق0.01077804
1 Supra(SUPRA) į RSD
дин.0.29654415

Supra išteklius

Išsamesnei Supra analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Supra svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Supra

Kiek Supra(SUPRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUPRA kaina USD valiuta yra 0.002961USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUPRA į USD kaina?
Dabartinė SUPRA kaina USD valiuta yra $ 0.002961. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Supra rinkos kapitalizacija?
SUPRA rinkos kapitalizacija yra $ 53.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUPRA apyvartoje?
SUPRA apyvartoje yra 18.01BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUPRA kaina?
SUPRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07345197583389378USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUPRA kaina?
SUPRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001910422229242526USD.
Kokia yra SUPRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUPRA yra $ 459.60KUSD.
Ar SUPRA kaina šiais metais kils?
SUPRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUPRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:34:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

