Supra (SUPRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.002961. Per pastarąsias 24 valandas SUPRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00289 iki aukščiausios $ 0.003097 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUPRA kaina yra $ 0.07345197583389378, o žemiausia – $ 0.001910422229242526.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUPRA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Supra (SUPRA) rinkos informacija
$ 53.32M
$ 459.60K
$ 296.10M
18.01B
100,000,000,000
80,305,706,906.79231
18.00%
Dabartinė Supra rinkos kapitalizacija yra $ 53.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 459.60K. SUPRA apyvartoje yra 18.01B vienetų, o bendras kiekis siekia 80305706906.79231. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 296.10M
Supra (SUPRA) kainos istorija USD
Stebėkite Supra kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000797
+0.27%
30 dienų
$ -0.001176
-28.43%
60 dienų
$ -0.001152
-28.01%
90 dienų
$ -0.000938
-24.06%
Supra kainos pokytis šiandien
Šiandien SUPRA užfiksuotas $ +0.00000797 (+0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Supra 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001176 (-28.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Supra 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUPRA rodiklis pasikeitė $ -0.001152 (-28.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Supra 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000938 (-24.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Supra (SUPRA) pokyčius?
Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.
Supra kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Supra (SUPRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Supra (SUPRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Supra prognozes.
Supratimas apie Supra (SUPRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUPRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
