Gitcoin kaina(GTC)

$0.3645
+1.10%1D
Gitcoin (GTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:57:06(UTC+8)

Gitcoin (GTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3524
24 val. žemiausia
$ 0.3677
24 val. aukščiausia

$ 0.3524
$ 0.3677
$ 29.033902808657192
$ 0.19580728738080047
+0.66%

+1.10%

+12.08%

+12.08%

Gitcoin (GTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3645. Per pastarąsias 24 valandas GTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3524 iki aukščiausios $ 0.3677 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GTC kaina yra $ 29.033902808657192, o žemiausia – $ 0.19580728738080047.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.66%, per 24 valandas – +1.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gitcoin (GTC) rinkos informacija

No.714

$ 35.13M
$ 477.51K
$ 36.45M
96.38M
100,000,000
ETH

Dabartinė Gitcoin rinkos kapitalizacija yra $ 35.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 477.51K. GTC apyvartoje yra 96.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.45M

Gitcoin (GTC) kainos istorija USD

Stebėkite Gitcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003966+1.10%
30 dienų$ +0.0677+22.80%
60 dienų$ +0.0787+27.53%
90 dienų$ +0.1262+52.95%
Gitcoin kainos pokytis šiandien

Šiandien GTC užfiksuotas $ +0.003966 (+1.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gitcoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0677 (+22.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gitcoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GTC rodiklis pasikeitė $ +0.0787 (+27.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gitcoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1262 (+52.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gitcoin (GTC) pokyčius?

Peržiūrėkite Gitcoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gitcoin (GTC)

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Gitcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gitcoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Gitcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gitcoin (GTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gitcoin (GTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gitcoin prognozes.

Peržiūrėkite Gitcoin kainos prognozę dabar!

Gitcoin (GTC) Tokenomika

Supratimas apie Gitcoin (GTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gitcoin (GTC)

Ieškote, kaip nusipirkti Gitcoin? Viskas paprasta ir patogu! Gitcoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GTC į vietos valiutas

1 Gitcoin(GTC) į VND
9,591.8175
1 Gitcoin(GTC) į AUD
A$0.550395
1 Gitcoin(GTC) į GBP
0.266085
1 Gitcoin(GTC) į EUR
0.309825
1 Gitcoin(GTC) į USD
$0.3645
1 Gitcoin(GTC) į MYR
RM1.53819
1 Gitcoin(GTC) į TRY
15.042915
1 Gitcoin(GTC) į JPY
¥53.5815
1 Gitcoin(GTC) į ARS
ARS$519.23025
1 Gitcoin(GTC) į RUB
30.796605
1 Gitcoin(GTC) į INR
32.159835
1 Gitcoin(GTC) į IDR
Rp5,975.40888
1 Gitcoin(GTC) į KRW
506.95389
1 Gitcoin(GTC) į PHP
20.84211
1 Gitcoin(GTC) į EGP
￡E.17.536095
1 Gitcoin(GTC) į BRL
R$1.9683
1 Gitcoin(GTC) į CAD
C$0.50301
1 Gitcoin(GTC) į BDT
44.3961
1 Gitcoin(GTC) į NGN
549.771705
1 Gitcoin(GTC) į COP
$1,429.40862
1 Gitcoin(GTC) į ZAR
R.6.375105
1 Gitcoin(GTC) į UAH
15.04656
1 Gitcoin(GTC) į VES
Bs56.862
1 Gitcoin(GTC) į CLP
$350.2845
1 Gitcoin(GTC) į PKR
Rs103.521645
1 Gitcoin(GTC) į KZT
196.49466
1 Gitcoin(GTC) į THB
฿11.587455
1 Gitcoin(GTC) į TWD
NT$11.062575
1 Gitcoin(GTC) į AED
د.إ1.337715
1 Gitcoin(GTC) į CHF
Fr0.287955
1 Gitcoin(GTC) į HKD
HK$2.83581
1 Gitcoin(GTC) į AMD
֏139.279095
1 Gitcoin(GTC) į MAD
.د.م3.291435
1 Gitcoin(GTC) į MXN
$6.7797
1 Gitcoin(GTC) į SAR
ريال1.366875
1 Gitcoin(GTC) į PLN
1.32678
1 Gitcoin(GTC) į RON
лв1.578285
1 Gitcoin(GTC) į SEK
kr3.408075
1 Gitcoin(GTC) į BGN
лв0.608715
1 Gitcoin(GTC) į HUF
Ft122.519385
1 Gitcoin(GTC) į CZK
7.60347
1 Gitcoin(GTC) į KWD
د.ك0.1111725
1 Gitcoin(GTC) į ILS
1.21014
1 Gitcoin(GTC) į AOA
Kz333.484695
1 Gitcoin(GTC) į BHD
.د.ب0.1374165
1 Gitcoin(GTC) į BMD
$0.3645
1 Gitcoin(GTC) į DKK
kr2.32551
1 Gitcoin(GTC) į HNL
L9.553545
1 Gitcoin(GTC) į MUR
16.60662
1 Gitcoin(GTC) į NAD
$6.40791
1 Gitcoin(GTC) į NOK
kr3.619485
1 Gitcoin(GTC) į NZD
$0.61236
1 Gitcoin(GTC) į PAB
B/.0.3645
1 Gitcoin(GTC) į PGK
K1.54548
1 Gitcoin(GTC) į QAR
ر.ق1.32678
1 Gitcoin(GTC) į RSD
дин.36.50832

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gitcoin

Kiek Gitcoin(GTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GTC kaina USD valiuta yra 0.3645USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GTC į USD kaina?
Dabartinė GTC kaina USD valiuta yra $ 0.3645. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gitcoin rinkos kapitalizacija?
GTC rinkos kapitalizacija yra $ 35.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GTC apyvartoje?
GTC apyvartoje yra 96.38MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GTC kaina?
GTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 29.033902808657192USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GTC kaina?
GTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.19580728738080047USD.
Kokia yra GTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GTC yra $ 477.51KUSD.
Ar GTC kaina šiais metais kils?
GTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:57:06(UTC+8)

Gitcoin (GTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

